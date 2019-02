Düsentrieb mit Diepholzer Wurzeln

Die Wurzeln die Diepholz: Daniel Reckzeh, der 1990 sein Abitur an der GFS „baute“, berichtete über seinen Weg in die Airbus-Entwicklung und über die Zukunft der Luftfahrt. Foto: Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. In der Schule nannten sie ihn „Daniel Düsentrieb“. Daniel Reckzeh war schon früh der Luft- und Raumfahrt verfallen. Bereits in jungen Jahren, in den 80ern, experimentierte der Diepholzer Gymnasiast mit Luftfahrzeugen, ließ am Barlager Weg Modellraketen in die Luft steigen und erreichte bei „Jugend forscht“ höchste Weihen im Bundeswettbewerb, inklusive einer Berichterstattung im „Stern“.

Am Donnerstagabend kam Daniel Reckzeh - Abiturjahrgang 1990 an der Graf-Friedrich-Schule (GFS) - zurück nach Diepholz, um im Rahmen der Vortragsreihe „Von der Schule in die Welt“ über seinen Werdegang zu berichten. Etwa 120 Zuhörer in der gut gefüllten Schulaula wollten wissen, wie es dem Ehemaligen weiter ergangen ist.

Angesichts seiner Vita verwundert es nicht, dass der „Düsentrieb“ seinen Weg konsequent weitergegangen ist und nun beim Luftfahrtkonzern Airbus in Bremen arbeitet.

„Fliegst du noch oder beamst du schon?“, war der Vortrag überschrieben. Die Kunden von „Germania“ wären vermutlich schon zufrieden, wenn sie wenigstens irgendwie fliegen könnten. Aber mit den derzeitigen düsteren Schlagzeilen der Branche hielt sich Reckzeh nicht lange auf.

Auch nicht mit dem Flugverkehr in Europa, der vergleichsweise gesättigt sei („wir werden ja nicht achtmal im Jahr in den Urlaub fliegen in Zukunft“). Der Blick geht vielmehr nach China. „Da kommt mittelfristig eine Milliarde Menschen der Mittelschicht in die Lage, sich das Fliegen leisten zu können.“

Der Luftverkehr sei ein Motor der Weltwirtschaft und verdoppele sich alle 15 Jahre, berichtete Reckzeh.

Die Luftfahrt habe es geschafft, in den vergangenen Dekaden Verbrauch und Emissionen radikal zu reduzieren, während das Fliegen immer sicherer und komfortabler geworden sei.

Hier lägen angesichts des prognostizierten Verkehrswachstums auch die Herausforderungen für die Zukunft.

Reckzeh gewährte einen Einblick in die Ideenschmieden seines Unternehmens, projizierte Computersimulationen von Zukunfts-Flugzeugen an die Wand, die mit den heutigen teils kaum noch vergleichbar sind. Neue Antriebstechniken, neuartige Flügelkonzepte, die wie eine Art Doppeldecker erinnern, machen es möglich, das Flugzeug „ganz neu zu denken“.

Die modulare Bauweise von Flugzeugen sei ein weiteres Thema ebenso wie eine effizientere Kabine, mit der man das Angebot besser an die Nachfrage anpassen kann. Vielleicht hätte „Germania“ mit einem solchen flexibleren Angebot doch eine Chance gehabt.

Und wie sieht es in der Kabine aus? „Brauchen wir noch Fenster oder reichen künftig auch LCD-Bildschirme, auf die die Außenwelt ins Innere projiziert werden?“, fragte Reckzeh und gab damit einen Eindruck über die Möglichkeiten.

„Das hört sich alles durchgeknallt an, ist es auch, aber es ist technisch erreichbar.“ Die Herausforderung für ein Unternehmen wie Airbus sei es, nicht nur „abgefahrene Technologien“ im Angebot zu haben, so Reckzeh, sondern die auch bezahlbar.

Schließlich schnitt Reckzeh noch das Thema „Urban-Air-Mobility“ an, also Konzepte für eine Art „fliegendes Auto“, um den Verkehrskollaps in dicht besiedelten Regionen zu vermeiden. Airbus geht dort beispielsweise mit einem neuartigen Fluggerät an den Start, den City-Airbus, einem elektrisch betriebenen Vier-Personen-Hubschrauber. Das batteriebetriebene Elektroflugzeug kann senkrecht starten und landen und soll in einer späteren Version auch autonom fliegen.

Solche Zukunftsmusik am Himmel brachte manche Zuhörer ins Staunen, bis sie von Daniel Reckzeh zum Abschluss wieder in die Realität zurückgeholt wurden: „Was immer noch am coolsten aussieht, ist doch der A350 von heute.“

Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgten die Schwestern Alica und Janina Christen (GFS-Jahrgang 10 beziehungsweise 12) mit Klavier, Gitarre und Gesang. In der Pausenhalle waren zudem künstlerische Arbeiten von Schülern der Jahrgangsstufe 11 zum Thema „Bild der Dinge“ zu betrachten.

Die Vortragsreihe „von der Schule in die Welt“ wird organisiert vom ehemaligen GFS-Lehrer Manfred Redetzky, dem Schulleiter Lars Buse dafür herzlich dankte. Der Vortrag für nächstes Jahr sei bereits in Planung, berichtete Redetzky.

Zur Person: Nach seinem Abitur 1990 an der GFS und der Bundeswehr-Zeit bei der Luftwaffenwerft 23 in Diepholz studierte Daniel Reckzeh Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Braunschweig.

Über den Berufseinstieg beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) kam er zu Airbus, wo er als Entwurfsingenieur am Airbus A 380 Erfahrungen im Bereich Aerodynamik und deren Simulation im Computer sammelte. „An diesem Riesengerät mitzuarbeiten, war hoch interessant“, erinnert sich Reckzeh zurück. Der Erstflug 2005 sei „ein erhabener Moment“ gewesen.

Im Laufe der Jahre übernahm er verantwortliche Positionen im Bereich der Tragflügelentwicklung, nicht nur beim A380, sondern auch beim Militär-Transporter A400M und dem A350, „das mit Abstand modernste Flugzeug, das wir bei Airbus haben“. Seit 2009 ist Reckzeh im Airbus Forschungs- und Entwicklungsbereich als Senior Manager im Bereich Gesamtflugzeugkonzepte, Architekturen und Flugphysik für das „Flugzeug der Zukunft“ tätig und koordiniert die Forschungsaktivitäten am Standort Bremen.