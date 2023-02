Drohender Pommes-Notstand in Diepholz abgewendet

+ © Reckmann Volker Lippig (Mitte) ist der neue Pächter der Bäder-Gastronomie in Diepholz, hier im Bild mit Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke (l.) und Bäderleiter Marc Krempig. © Reckmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Reckmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der drohende Pommes-Notstand in den Diepholzer Bädern ist abgewendet. Volker Lippig ist neuer Pächter der Gastronomie im Hallenbad „Delfin“ und im Freibad. Und eines ist klar: Der „Dimpy“ wird auf der Speisekarte landen.

Diepholz – Der „Dimpy“ feiert seine Wiederauferstehung: Junggebliebene Diepholzer erinnern sich noch gern an die Kreation, die es vor Jahrzehnten in heimischen Imbissbuden gab. Nachdem es den Dimpy bislang erst vereinzelt in Diepholz gibt – tageweise – soll er nun offiziell auf der Speisekarte der Gastronomie im Hallenbad landen.

Es war schon von drohendem Pommes-Notstand die Rede vor einigen Wochen, da die Stadtwerke Huntetal als Badbetreiber händeringend einen Pächter für die Bäder-Gastronomie suchten.

Doch nun melden sie Vollzug: Seit wenigen Tagen gibt es ein neues Gesicht hinter dem Tresen im Hallenbad „Delfin“. Volker Lippig ist der neue Pächter. Der 67-Jährige ist gelernter Koch mit umfangreicher Erfahrung in der Gastronomie. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Rehden.

Lippig hat „schon überall“ in der Gastronomie gearbeitet, erzählt er, herausragend waren sicherlich seine Stationen an der Mosel.

Im Raum Diepholz ist er seit Anfang der 90-er Jahre tätig, berichtet Lippig, „Haus am See“ und die „Grimme“-Kantine gehörten beispielsweise dazu.

„Als Rentner habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht. Das Delfin passt genau. Ich habe bereits einige Ideen für Aktionen, um meine Gäste zu verwöhnen“, verrät Lippig.

Zu Beginn gab es gleich mal eine Bewährungsprobe: Lippig startete mit 250 Badegästen der ausverkauften Kino-Poolparty am vergangenen Wochenende – also vollem Haus.

Dank an Vorgänger Janak Raj Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Imbisses geht der große Dank der Stadtwerke auch an den Vorgänger Janak Raj, der die Gastronomie im Freibad ebenso wie im Hallenbad „Delfin“ betrieben hatte. Und das seit 2003. In den Diepholzer Bädern ist Janak Raj das „Gesicht der Stadtwerke“. Im April dieses Jahres geht er in den Ruhestand. Verbunden mit einem großen Dank für seine Verdienste gab es schon jetzt einen stattlichen Präsentkorb aus den Händen von Marc Krempig und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke.



Für das Hallenbadrestaurant gibt’s mit dem Neustart auch einen frischen Namen. „Wir wollen nicht nur Leckeres für unsere Badegäste bieten, sondern darüber hinaus neue Zielgruppen anlocken“, so Marc Krempig, Leiter Funktionsbereich Bäder bei den Stadtwerken.

Auch Schüler und Lehrer des Schulzentrums sollen das Angebot nutzen können, sagen die Stadtwerke. Deshalb gibt es bereits ab 7 Uhr frische belegten Brötchen und Kaffee. Auch für Kindergeburtstage soll es ein Angebot geben.

Auf der Karte stehen unter anderem Burger, Bratwurst und Pommes, Bratkartoffeln mit Spiegeleiern, aber auch Salat. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten vom „swim & food“ sind montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr und von 13 bis 21 Uhr. An den Wochenenden und feiertags ist durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach Abschluss der Hallenbadsaison geht es dann im Sommer im Freibad Müntepark weiter. Lippig wird auch dort den Kiosk übernehmen. „Alle sind herzlich willkommen“, sagt er. Der Start in die Sommersaison ist in beiden Freibädern, Diepholz und Barnstorf, am 7. Mai.