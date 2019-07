DRK-Zeltlager „Bärenstark“ beinahe abgesagt

Vieles ist dieses Mal anders beim Zeltlager „Bärenstark“, das das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an diesem Wochenende im Rahmen des Diepholzer Ferienprogramms veranstaltet. So haben die Helfer in der Nacht zu Freitag kurzfristig eine „Beach Area“ aufgebaut und bieten den teilnehmenden Jungen und Mädchen damit Strandfeeling auf dem DRK-Bereitschaftsgelände an der Dieselstraße. Auf Ball-Wettbewerbe verzichten die Organisatoren wegen der Hitze. Stattdessen gibt es eine „Wasser-Olympiade“ mit Spielen rund um das kühle Nass. Zum Programm der bis Sonntagmittag dauernden Veranstaltung gehört auch das gemeinsame Produzieren von Saft-Cocktails und Snacks sowie andere Workshops und ein Erste-Hilfe-Kursus. Für Freitagnachmittag stand eine Fahrt zum Fußball-Golfen nach Schmolte auf dem Programm. Auch ein Nacht-Orientierungsmarsch gehört traditionell zu „Bärenstark“. Beinahe war das 15. Lager dieser Art ausgefallen, berichtete Patricia Staebener-Aumann vom Diepholzer DRK-Leitungsteam: „Es gab zu wenige Anmeldungen.“ Bis Montag waren nur 17 Kinder über das neue Online-Portal der Stadt Diepholz angemeldet worden, 30 sei aber die Mindestteilnehmerzahl für die aufwendige Aktion, an der 19 ehrenamtliche Helfer des DRK beteiligt sind. So sei das Lager intern schon abgesagt worden. Dann warben Eltern in sozialen Netzwerken für „Bärenstark“ und es kamen binnen weniger Stunden etwa 15 Anmeldungen dazu. Nach dieser Erfahrung ist für Patricia Staebener-Aumann vom DRK Diepholz klar: „Nächstes Jahr bieten wir wieder eine Anmeldemöglichkeit auch direkt bei uns an und machen Werbung.“ ej / Foto: Jansen