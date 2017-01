Auch Püschel will in den Landtag

Diepholz - Die CDU hat die Qual der Wahl: Nun wollen drei ihrer Mitglieder als Kandidat für die Landtagswahl 2018 im Wahlkreis 42 Diepholz aufgestellt werden. Nach Stephan Kawemeyer (Wagenfeld) und Marcel Scharrelmann (Sankt Hülfe) hat jetzt auch der Diepholzer Hans-Ulrich Püschel seine Bereitschaft erklärt, Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag zu werden.

Im Frühjahr bestimmen die CDU-Mitglieder aus dem Wahlkreis 42 Diepholz in einer Urwahl in Varrel, wen sie als Landtagskandidaten aufstellen, der dann nach 30 Jahren die Nachfolge des Diepholzer Abgeordneten Karl-Heinz Klare antreten soll. Die Landtagswahl in Niedersachsen ist am 14. Januar 2018.

Der Diepholzer Hans-Ulrich Püschel arbeitet sowohl beruflich als auch ehrenamtlich in der Politik: Er ist seit 1979 hauptamtlicher Kreisgeschäftsführer der CDU in Diepholz, kennt damit auch die Arbeit von Abgeordneten und ist ehrenamtlich seit vielen Jahren im Diepholzer Stadtrat und im Kreistag des Landkreises Diepholz. „Das will ich auch bleiben“, betont Püschel, der nach seinem Erfolg bei der Kommunalwahl im September 2016 zum Kreistagsvorsitzenden gewählt worden war.

Der gelernte Steuerfachgehilfe hat durch seine Tätigkeiten auch viele politische Beziehungen nach Hannover und in die Landes-CDU. Im Fall einer Wahl brauche er daher keine Einarbeitungszeit: „Ich könnte sofort loslegen“, sagte er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei der Kandidatur setzt der 61-Jährige auch auf seinen großen Bekanntheitsgrad als langjähriger Kommunalpolitiker.

In den nächsten Monaten stellt sich Hans-Ulrich Püschel bei Versammlungen von CDU-Ortsvereinen in der Region den Fragen seiner Parteifreunde.

Bei diesen Vorstellungsrunden sind auch die beiden anderen Landtagskandidatur-Kandidaten Stephan Kawemeyer (48) und Marcel Scharrelmann (34) dabei. Wer von den Dreien das Rennen macht und als Landtags-Kandidat der CDU im Wahlkreis 42 Diepholz aufgestellt sind, entscheidet die Partei am 3. April.

Der Wahlkreis Diepholz umfasst die Kommunen Diepholz, Barnstorf, Twistringen, Rehden, Lemförde, Sulingen, Schwaförden und Siedenburg. Wagenfeld gehört – wie Kirchdorf – nicht dazu, sondern zum Wahlkreis Nienburg/Schaumburg.

ej