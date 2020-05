Drei Motorräder verbrannt

Feuerwehr-Einsatz in Diepholz am Lohneufer

+ Drei Motorräder verbrannten am Abend in einer Garage am Lohneufer. Foto: Jansen

Diepholz – Drei Motorräder sind am Mittwochabend am Lohneeufer in Diepholz verbrannt. Sie standen in einer Garage, in der kurz nach 19 Uhr ein Brand ausbrach – nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei Heimwerkerarbeiten.