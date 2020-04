Zugriff in vier Wohnungen: Drei Männer bei Großeinsatz der Polizei festgenommen

An dem Großeinsatz in Diepholz war auch die Bereitschaftspolizei beteiligt.

Ein Streit unter Nachbarn hatte am Dienstag handfeste Konsequenzen für drei der Beteiligten. Am frühen Morgen wurden die Männer festgenommen - bei einem Großeinsatz der Polizei.

Diepholz - Bei einem Großeinsatz am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Diepholz drei Männer festgenommen. Gegen 6 Uhr durchsuchten Beamte der Polizei Diepholz zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei zeitgleich vier Wohnungen im Stadtbereich, heißt es in einer Meldung von Polizeisprecher Thomas Gissing.

Ziel der Durchsuchungen sei die Vollstreckung von drei Haftbefehlen gewesen. Die drei gesuchten Männer im Alter von 30, 32 und 33 Jahren konnten in den Wohnungen angetroffen und festgenommen werden, teilte Gissing am Dienstagvormittag mit. Die Männer wurden für weitere Ermittlungen zur Dienstelle in Diepholz gebracht.

Nachbarschaftsstreit in Diepholz geht Verhaftungen voraus

Auslöser dieser Festnahmen sei laut Gissing unter anderem ein Nachbarschaftsstreit am 22. April in Diepholz gewesen, der eskaliert war. Ein Mann wurde dabei während einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehle für die drei Männer. Die Festgenommenen wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.