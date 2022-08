Drei Landkreise bewerben sich als eine Region

Von: Anke Seidel

Drei Landkreise – Diepholz, Nienburg und Verden – rücken eng zusammen, um nachhaltige Zukunftsperspektiven zu erarbeiten und zu leben. Diese Grafik zeigt wichtige Punkte dieser neuen Zusammenarbeit. Grafik: Zukunftsregion © Privat

Die Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden wollen Zukunft neu denken - und bewerben sich gemeinsam für Fördermittel aus dem Programm „Zukunftsregionen“.

Landkreis Diepholz – Das Thema Energieversorgung ist elementar, seit Krieg und Klimawandel lange Schatten werfen: Ausnahmezeiten, in denen die drei Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden in der „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ neue Projekte entwickeln wollen. „Transformation gemeinsam gestalten!“, beschreibt Detlef Tänzer als Leiter des Diepholzer Landkreis-Fachdienstes Kreisentwicklung die Maxime, mit der sich die Kreise um Geld aus dem Förderprogramm „Zukunftsregionen“ bewerben.

Die Basis bildet ein Zukunftskonzept, das die Projektpartner mit dem Planungsbüro Sweco erarbeitet haben – Grundlage für den Aufnahmeantrag. Zwei Visionen, sprich Leitprojekte, wollen die drei Landkreise gemeinsam verwirklichen: eine Bildungsoffensive zum Thema nachhaltiges Bauen und die CO2-neutrale Beheizung von drei Pilotsiedlungen. Was das ganz praktisch bedeuten könnte, erläutert Detlef Tänzer auf Anfrage so: „Eine solche Siedlung muss eher Energie produzieren als verbrauchen.“ Zu dieser Vision gehören zum Beispiel mit Fotovoltaik belegte Dachflächen und Wärmetauscher-Heizungen – im gemeinsamen Lebensumfeld Siedlung und aus einer Hand. „Da braucht man einen ganz neuen Ansatz bei der Ausweisung von Baugebieten“, beschreibt Detlef Tänzer neue Notwendigkeiten.

Unabhängig davon hat der Landkreis Diepholz bereits die Erarbeitung eines Solarkatasters in Auftrag gegeben, um vorhandene Solarpotenziale gezielt aufzudecken und den einzelnen Bürger auf die Nutzung von Solarenergie aufmerksam zu machen – und „um die Energiewende auf lokaler Ebene zu unterstützen und planvoll voranzutreiben“, wie es das beauftragte Unternehmen Geoplex formuliert.

Intelligenter, grüner, sozialer und bürgernäher: Diese Vision von einem neuen Europa soll das Programm „Zukunftsregionen“ des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung verwirklichen helfen. Noch klingt etwas theoretisch, was in der Zukunft den Alltag der Bürger verbessern soll: „Landkreisübergreifend sollen bedeutsame Entwicklungsimpulse ausgelöst werden, um die Region nachhaltig und zukunftsorientiert aufzustellen“, formuliert des der Diepholzer Fachdienstleiter Kreisentwicklung.

Böschungen für Fotovoltaik nutzen?

Grundsätzliche Ideen für solche Impulse gibt es bereits: „In den Niederlanden werden Autobahnböschungen für Fotovoltaikanlagen genutzt“, weiß Detlef Tänzer. Auch Lärmschutzwände könnten auf diese Weise zur Energieproduktion genutzt werden. Wichtig sei vor allem: „Offen denken!“ Warum nicht auch an eine ökologische Siedlung, in der unterschiedliche Generationen gemeinsam leben? Oder systematisch die Begrünung von Flachdächern voranbringen?

Unabhängig davon: Das Konzept für den Förderantrag ist nicht am grünen Tisch entstanden. „Zur Vorbereitung haben sich mehrere Monate lang wichtige Akteure aus der Region in einem intensiven Prozess zusammengetan. In verschiedenen Workshops, Interviews und Fokusgruppen wurden die zentralen Herausforderungen der Region identifiziert und Lösungs- und Projektansätze erarbeitet“, beschreibt Detlef Tänzer den Prozess. Im Ergebnis bewerben sich die drei Landkreise als „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ in den Handlungsfeldern „CO2-arme Gesellschaft und Kreislaufwirtschaft“ und „regionale Innovationsfähigkeit“ für die EU-Förderperiode 2023 bis 2027.

Das Projektbudget der „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ werde in diesem Zeitraum 12,5 Millionen Euro betragen. „Die Zukunftsregion wird durch ein eigenes Regionalmanagement koordiniert und strategisch von einem Steuerungsgremium begleitet, dem neben den Landräten kommunale Vertreterinnen und Vertreter sowie Wirtschafts- und Sozialpartner der drei Landkreise angehören“, hieß es dazu.

Das sagen die drei Landräte „Die Fördergelder von EU und Land werden Landkreise und Projektträger mit 2,5 bis 3,75 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre kofinanzieren und damit wichtige Beiträge für Klimaschutz und regionale Innovationsfähigkeit leisten“, so Verdens Landrat Peter Bohlmann. Landrat Detlev Kohlmeier (Nienburg) erwartet vom neuen Regionalmanagement der Zukunftsregion positive Impulse für die Zusammenarbeit der drei Landkreise. Landrat Cord Bockhop (Diepholz) betont, dass die „Zukunftsregion Mitte Niedersachsen“ einen gemeinsamen Lebensraum mit vielfältigen historischen sowie wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen als Basis habe.