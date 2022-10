Erntedankfest in Aschen: Paula Diekmann zur neuen Erntekönigin gekrönt

Der bunt geschmückte Festwagen führt den Erntedank-Umzug in Aschen an. © Daniel Willenborg

Die Corona-Pandemie verhinderte das Erntedankfest in Aschen in den Jahren 2020 und 2021. In diesem Jahr war es endlich wieder möglich. Die Bürger genossen das Fest.

Aschen – Drei Jahre mussten die Aschener auf ihr Erntedankfest warten. Jetzt war es für den 1960 gegründete Heimatverein Aschen mit 210 Mitgliedern endlich wieder so weit. Seit Herbst 2019 hielt Erntekönigin Fiona Schwierking mit ihren Ehrendamen Mona Winkelmann und Amelie Simon die Stellung. Nun wechselte die Erntekrone wieder ihre Besitzerin: Paula Diekmann ist Aschens neue Erntekönigin. Ehrendamen sind Leonie Schafmeyer und Julia Titjung.

Pastor Rainer Hoffmann leitete das Fest mit einer Andacht auf dem Gelände des Heimatvereins vor der Koopschen Scheune ein. „Ein bewusster Umgang mit Landwirtschaft und Umwelt ist die Grundlage für den Kerngedanken des Erntedankfests. Jeder sollte gerade in der heutigen Zeit nur noch das nehmen, was er wirklich braucht“, appellierte er.

Ein gelungener Erntedankfest-Umzug erfordert auch sorgfältige Vorbereitung, so dass bereits am Vortag Festtagswagen, Bollerwagen und Kettcars geschmückt wurden. Wie seit langen Jahren fuhr Ludwig Lamping den Traktor mit dem traditionellen Festwagen.

Die Erntekrone wechselt den Besitzer: (von links) Heimatvereinsvorsitzender Timo Zargus, Amelie Simon, Fiona Schwierking, Mona Winkelmann, Julia Titjung, Paula Diekmann, Leonie Schafmeyer, Vizevorsitzender Willi Sillmann. © Daniel Willenborg

Der Umzug begann auf dem Gelände des Heimatmuseums und führte durch den Ort und wieder zurück zur Koopschen Scheune. Er setzte sich aus dem Festtagswagen, der Feuerwehr Aschen, befreundeten Blasmusikanten sowie vielen weiteren geschmückten Kettcars und Bollerwagen zusammen.

Nach der Rückkehr auf das Gelände des Heimatmuseums begann der gemütliche Teil des Fests mit vielen eingeladenen Gästen. Unter ihnen befanden sich unter anderem auch der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré, einige Stadtratsmitgliedern, Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek, Willi Schneider, der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins Aschen und der befreundete Heimatverein Varenesch.

„Wir wollen den Krieg in der Ukraine und andere Krisen heute ausblenden und einfach den Nachmittag genießen.“, meinte Willi Sillmann, stellvertretender Vorsitzende des Heimatvereins Aschen, und stimmte damit die Kaffeetafel ein. Bürgermeister Marré sagte: „Wir brauchen Dankbarkeit und einen sinnvollen Umgang mit unseren Böden, wenn wir weiterhin in Deutschland Lebensmittel produzieren wollen.“ Wilhelm Paradiek und Bürgermeister Marré waren sich einig, dass die Dorfgemeinschaft in Aschen gut funktioniere und das Erntedankfest eine gelungene Gemeinschaftsleistung sei. Alle Redner dankten den Helfern und Organisatoren des Erntedankfests. Anke Wiechers war für ebenfalls zu Gast und stimmte ein paar schöne Melodien an.

Für die kleinen Gäste des Erntedankfests gab es Hüpfburgen, Rundfahrten im Feuerwehrauto, Maria Schupp mit ihrem Puppenschuppen und andere spannende Aktivitäten.