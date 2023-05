Tankstellenüberfall in Diepholz: Täter zu drei Jahren Haft verurteilt

Von: Wiebke Bruns

Ein halbes Jahr nach dem Überfall auf den Aral-Autohof in Diepholz ist der Täter zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im Prozess begleitete ihn Verteidiger Joe Thérond. © Wiebke Bruns

Richter: „Sie haben ordentlich Scheiße gebaut.“

Verden/Diepholz – Zum Tankstellenüberfall nach Diepholz fuhr der 32 Jahre alte Angeklagte mit der E-Klasse und zur Festnahme in Lohne mit einem Taxi. Was dazwischen passierte, war auch alles andere als professionell. Seine kriminelle Unerfahrenheit kam dem Berliner dann aber beim Strafmaß zu Gute. Die 10. Große Strafkammer erkannte bei der besonders schweren räuberischen Erpressung einen minderschweren Fall und verhängte drei Jahre Haft.

„Sie haben ordentlich Scheiße gebaut. Das ist ganz klar“, stellte Richter Jens Niemeyer als Vorsitzender in diesem Verfahren fest. „Die Frage ist: Wie kam es dazu?“ Ein junger Mann mit schwieriger Lebensgeschichte, der aber nicht vorbestraft sei. „Es gibt keine Gewalttätigkeiten. Sie sind nie strafrechtlich aufgefallen“, stellte der Vorsitzende fest.

Überfall wegen Kokainabhängigkeit

Der Grund für den am 4. Dezember 2022 beim Aral-Autohof in Diepholz verübte Überfall liege in der Kokainabhängigkeit. Von Suchtdruck hatte der Angeklagte berichtet. Dabei habe er doch in Lohne einen Neuanfang geplant. Hatte sich dort Arbeit gesucht und war erst wenige Tage vor der Tat von der Hauptstadt dorthin gewechselt.

Mit einem Messer in der Hand, Klingenlänge 20,5 Zentimeter, hatte er von der damals 32 Jahre alten Mitarbeiterin Geld aus der Kasse gefordert. Auf 542,88 Euro belief sich die Beute. Mit seiner E-Klasse konnte der Angeklagte flüchten.

Den Wagen parkte er einige Tage später in einer Garage in Lohne. Die eigentlichen Nutzer entdeckten das Auto, dessen Wert in dem Prozess mit 40 000 bis 50 000 Euro angegeben wurde und informierten die Polizei. Diese soll zunächst kein Interesse an dem Wagen gehabt haben. Erst als sie an Hand des Kennzeichens einen Zusammenhang zum Tankstellenüberfall und einem Tankbetrug hergestellt hatten.

Mit dem Taxi zur Festnahme

Als der Angeklagte wieder an dem Wohnhaus auftauchte, war sein Auto weg. Hilfe fand der 32-Jährige bei einem Taxifahrer. Dieser soll mit der Polizei telefoniert haben. Die Beamten erklärten dem Taxifahrer, der Fahrzeughalter soll zur Wache kommen. Daher fuhr der 32-Jährige mit dem Taxi zur Festnahme. Die anschließende fünfmonatige Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet.

In der Haft und im Prozess habe der Angeklagte alles richtig gemacht, betonte der Vorsitzende. Zu Gute hielt der Richter dem 32-Jährigen, dass er das Geld zurückgezahlt und einen Entschuldigungsbrief an das Opfer geschrieben hat. Darin hatte der Angeklagte der gleichaltrigen Frau die Gründe für sein Handeln erklärt und ihr 1000 Euro Schmerzensgeld angeboten. Die Geschädigte hatte das Gericht offenbar beeindruckt. Das Geld habe sie mit der Begründung abgelehnt, dass es der Angeklagte besser gebrauchen könne. Sie möchte mit der Tat abschließen und wünsche sich, dass es anderen nicht passiert.

Geprüft wurde, ob die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anzuordnen ist. Doch das mache laut einem Sachverständigen keinen Sinn. Im Urteil stellte die Kammer jedoch fest, dass die Tat aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen worden ist. „Nutzen Sie die Zeit in der Haft, um sich zu stabilisieren und sich auf die Therapie vorzubereiten“, empfahl der Vorsitzende dem Angeklagten. So habe er die Chance, in einem halben Jahr mit einer Therapie zu starten und danach könne der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.