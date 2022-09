Mit 200 „Sachen“ der Erde entgegen

Einmaliges gemeinsames Erlebnis: Wolfgang Zellhorst, Mika und Kerstin Wolff in Springer-Montur. © Hoffmann

Die Familie Zellhorst/Wolff erlebt einen seltenen Drei-Generationen-Fallschirmsprung.

Diepholz – Ein auch in Fallschirmspringerkreisen nicht alltägliches Erlebnis hatten der Diepholzer Wolfgang Zellhorst (76), seine Tochter Kerstin (49), die in Diepholz zur Schule gegangen ist und ihr Sohn Mika (16).

Die Fallschirmsportgruppe Wildeshausen, die am Flugplatz Varrelbusch unweit der Thülsfelder Talsperre als „SkyDrive Varrelbusch“ ihrem Hobby nachgeht, hatte für ein Wochenende eine besondere Absetzmaschine, eine „PINK Skyvan“ gechartert, die das ganze Wochenende über zahlreiche Einzel- und Tandem – Fallschirmspringer bei bestem Sprungwetter über ihre große Heckrampe absetzte.

Zellhorst, der Ende der 90er Jahre als Gründungs-Geschäftsführer der fdd (Flugplatz Diepholz-Dümmerland Betriebsgesellschaft) die öffentliche Sport- und Geschäftsfliegerei in Diepholz als Mitbenutzer des militärischen Fliegerhorstes erreichen konnte, hatte einen „Drei-Generationen-Fallschirmsprung“ organisiert.

„Mit jeweils einen Tandem-Master auf dem Rücken zusammengeschnallt ging es in etwa 20 Minuten auf 4 300 Meter“, berichtet Zellhorst. „Dann öffnete sich die Heckklappe und man blickte durch das zwei mal zwei Meter große Loch bei minus 22 Grad Außentemperatur ins Leere hinunter auf die Erde.“

Die Drei hatten aber keine Zeit, die Kälte zu fühlen oder den Ausblick aufzunehmen, denn es ging in Trippelschritten auf das große Loch zu und schon stürzten sie sich – mehrfach überschlagend – in die Tiefe. Die Tandemmaster hatten ihr Team aber sehr schnell im Griff und stabilisiert und in Bauchlage rasten sie mit etwa 200 km/h mit ausgebreiteten Armen der Erde entgegen. Der Fahrtwind zerrte an den Springern, als ob sie „in einem offenen Cabrio bei 200 km/h auf dem Beifahrersitz stehen würden“.

Nach 60 Sekunden löste der Tandemmaster den Hauptfallschirm aus und mit einer gefühlten schnellen „Auffahrt“ wie in einem Fahrstuhl wurde das Tandem auf drei Meter pro Sekunde abgebremst.

Sprung-Termine auch in Diepholz Auch auf dem Diepholzer Flugplatz sind an diesem Wochenende wieder Tandem-Fallschirmsprünge möglich. Sie werden vom Fallschirmclub Münster (FSCM) angeboten, die regelmäßig ihre Springerlager auf dem Gelände des fdd aufschlagen. Sprünge können gebucht werden über www.fallschirm-muenster.de. Die Terrasse des Flugplatzcafés „Weitblick“ ist geöffnet und für jedermann ohne Eintritt zugänglich. Von dort hat man einen direkten Blick auf die Vorbereitungen der Fallschirmspringer und ihre Landungen nach dem Sprung.

Das heftige Rauschen ging in ein sanftes Säuseln über und die Springer konnten die schöne Landschaft schwebend genießen. Die Tandemmaster übergaben die Steuerschlaufen an ihre „Paxe“ und die konnten dann ihr Gefährt auch selbst steuern.

In etwa 200 Metern Höhe übernahmen die Tandemmaster wieder das Kommando, die Passagiere mussten ihre Beine so hoch wie möglich nach vorn hochheben und dann gab es drei perfekte sanfte „Popo-Landungen“.

Glücklich über dieses aufregende und einmalige gemeinsame Erlebnis traten die Drei den Heimweg an.

Die Springermaschine zeigt Zähne. © Privat