Drei Diepholzer Dienste, drei Angebote: Pflege, Medizin und Emotionen

Von: Eberhard Jansen

Der Palliativstützpunkt in Diepholz an der Flöthestraße hat seinen Betrieb aufgenommen. In de (fast) fertigen Räumen (von links) Bianca Sengün, Christine Müller-Großpietsch, Alexandra Höge, Corinna Dullin und Stefan Siegel. © Jansen

Der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz kann endlich seine neuen Räume in der Kreisstadt beziehen. In der Diepholzer Flöthestraße haben sich drei Dienste zusammengefunden, die gemeinsam Hilfestellungen für Menschen in der letzten Lebensphase leisten wollen.

Diepholz – Wo bis Februar eine Zahnarztpraxis war, wird nun Hilfe für Schwerkranke und Menschen in der Sterbephase sowie deren Angehörige organisiert und Beratung angeboten. An der Flöthestraße 47 hat der Palliativstützpunkt im Landkreis Diepholz seine neue Zweigstelle in Betrieb genommen. Als Kooperationspartner sind der Ambulante Hospizdienst Dasein Barnstorf/Diepholz und der neu gegründete Pflegedienst „Curatus – Ihr Pflegedienst“ eingezogen.

Der Start war etwas holprig. Die Umbauarbeiten dauerten deutlich länger als geplant. Die Zweigstelle sollte bereits Mitte des Jahres eröffnet werden. Erst jetzt ist sie nahezu fertig.

Es fehlen noch Kleinigkeiten und eine Hebebühne für Rollstuhlfahrer, die die Räume komplett barrierefrei macht. Dafür wird der Zuschuss in Höhe von 9 500 Euro genutzt, den die Stadt Diepholz für die neue Zweigstelle bereitgestellt hat.

Hinweisschilder an dem Gebäude sind noch nicht angebracht. Sie sollen in den nächsten Tagen folgen.

Der Umbau der Räume durch den Vermieter habe etwa 140 000 Euro gekostet, sagte Stefan Siegel, Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Gesellschaft Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz, die ihren Hauptsitz in Sulingen hat.

Zweigstellen gibt es schon in Syke und Weyhe-Leeste. Mit dem neuen Standort in Diepholz vervollständigt die Organisation das eigene Netz an Hilfsangeboten im Landkreis.

Corinna Dullin und Alexandra Höge, die ebenfalls im Vorstand des Pallativstützpunktes Landkreis Diepholz sind, haben gemeinsam den Pflegedienst gegründet, der in der Zweigstelle seinen Sitz hat. Beide haben Erfahrung mit eigenen Pflegediensten in Colnrade beziehungsweise Syke.

„Wir bieten auch Grundpflege an“, erklärt Corinna Dullin, dass „Curatus – Ihr Pflegedienst sich nicht auf Menschen in der Sterbephase beschränkt.

Drei Organisationen unter einem Dach

Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz, Tel. 05441/ 5949510, Mail: info@palliativ-diepholz.de.

Ambulanter Hospizdienst Dasein Barnstorf/Diepholz, Tel. 0179/4062020, Mail: c.grosspietsch@hospizdienst-dasein.eu

Curatus – Ihr Pflegedienst, Tel. 05441/5949512, Email: info@pflegedienst-diepholz.de



Die Arbeitsbereiche der drei Organisationen, die in der Zweigstelle unter einem Dach sind , beschreibt die Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes, Christine Müller-Großpietsch so: „Pflege, Medizin und Emotionen.“ Für den medizischen Bereich ist dabei der Palliativstützpunkt Landkreis Diepholz zuständig, der 17 Mitarbeiter – darunter drei angestellte Ärzte – hat. Er kümmert sich mit seinem häuslichen Dienst darum, dass die Schwerkranken und Sterbenden Linderung unter anderem bei Schmerzen, Luftnot und Übelkeit erfahren.

Ziel aller drei Kooperationspartner ist, dass die schwerkranken Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben können – auch in ihren letzten Stunden.

Die neue Zweigstelle des Palliativstützpunktes Landkreis Diepholz in der Kreisstadt soll noch offiziell mit einem Empfang eröffnet werden. „Das wird Mitte November stattfinden“, kündigte Geschäftsführerin Bianca Sengün an.

Auch soll es einen „Tag der offenen Tür“ in den neu gestalteten Räumen an der Flöhestraße geben.