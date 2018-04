Drehleiter-Einsatz bei den Sportfischern

Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr die Ortsfeuerwehr Diepholz am Montagabend gegen 19 Uhr zu einer Übung im Süden der Kreisstadt. Einsatzort war das Gelände des Sportfischereivereins Diepholz an den Lohneteichen in der Graftlage. Dort war die angenommene Lage, dass die schmucke Hütte des Vereins durch einen Brand verqualmt ist. Darin lag ein bewusstloses Mitglied, das gerettet werden musste. Auch waren weitere Personen auf dem Gelände zu suchen, das die Sporfischer den ehrenamtlich aktiven Feuerwehrleuten für die realitätsnahe Übung gern zur Verfügung gestellt hatten. Etwa 30 Feuerwehrleute machten unter Leitung des 1. stellvertretenden Ortsbrandmeisters Volker Leymann bei der Übung mit. Vor Ort war auch Ortsbrandmeister Björn Höffken. Die Diepholzer Drehleiter kam bei der Übung auch zum Einsatz.

J ej / Foto: Jansen