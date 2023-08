Heimspiel beim Schlossfest

Teilen

Auf die Diepholzer Band „Downbeat“ wartet auf dem Schlossfest ein Heimspiel. © Downbeat

Die Diepholzer Band „Downbeat“ bringt beim Schlossfest am 1. und 2. September Rock ‘n’ Roll und Beat auf die Bühne.

Diepholz – Es ist lange nicht ihr erstes „Heimspiel“ – aber was heißt das schon? Als Diepholzer Band in Diepholz aufzutreten, dürfte für „Downbeat“ immer etwas Besonderes sein. Gewöhnung? Fehlanzeige. Und so spricht Sänger und Gitarrist Carsten Politzky vor dem Auftritt am 1. September auf der Bühne des Diepholzer Schlossfestes auch von einem speziellen Reiz und einem Kribbeln im Bauch. „Diepholz ist für uns grundsätzlich ein sehr dankbares Publikum, unsere Fans dort sind quasi mit uns gewachsen“, sagt er.

Bereits 2022 trat „Downbeat“ auf dem Diepholzer Stadtfest auf. Damals musste wegen des großen Zuspruchs auf dem Gelände spontan ein neues Zelt für die Musiker aufgestellt werden. Längst hat die Band, die Rock’n’Roll und Beat aus den 50er- und 60er-Jahren spielt, aber auch andere Bühnen erobert. Politzky schwärmt beispielsweise von den beiden Konzerten auf Wangerooge im Rahmen des diesjährigen „Friesen Woodstock“. Das Konzert im „Hamtorkrug“ in Neuss 2022 sei ebenfalls besonders in Erinnerung geblieben: „Fast alle haben mitgesungen, ich habe mich selber fast nicht mehr gehört.“ „Downbeat“ ist also längst eine überregionale Band geworden.

Die vier Musiker spielen dabei überwiegend die größten Hits der „Beatles“, aber auch andere Namen der frühen Rockgeschichte dürfen bei den vier Mitgliedern für ein gutes Konzert nicht fehlen. Neben „All my Loving“ und „Twist and Shout“ reihen sich also auch zeitlose Songs wie „Johnny B. Goode“ in die Setlist am kommenden Wochenende ein. Aber was immer zieht, sind nun mal die „Beatles“. „Es ist immer gute Laune, wenn die Beatles gespielt werden. Die kennt jeder. Das war einfach ein gutes Team und das ist bei ,Downbeat‘ genauso. Für mich ist es eine Traumwelt, wie ein bunter Blumenstrauß. Wenn alle in die gleiche Richtung wollen, dann hält das ein Leben lang.“

Diese Musikbegeisterung spiegelt sich auch in dem Equipment der Band wider. Die Mitglieder – neben Politzky sind das Thomas Wilker (Gitarre, Gesang), Jan Heyer (Gitarre Gesang) und Rolf Langkamp (Schlagzeug) – tragen nicht nur Kleidung im Stil der 50er/60er, sie arbeiten auch weitgehend mit einer Ausrüstung aus dieser Zeit. Vom Schlagzeug bis zum Verstärker – alles echte Liebhaberstücke. Das koste zwar mehr Geld und Arbeit, lohne sich aber, meint Politzky, denn nur so klingt die Musik wie damals auf der alten Schallplatte.

Vor „Downbeat“ spielt am Freitag um 18.30 Uhr bereits „Parkside 33“. Am Samstag geht es auf dem Schlossfest ab 17 Uhr musikalisch mit den „Redkorps Diepholz“ weiter, um 19 Uhr mit der „Dusty Darren Band“, abschließend spielen um 21 Uhr „The Donkey Shots and The Wannabe Queen“. Der angekündigte Auftritt der Western-Tanzgruppe Drebber muss leider entfallen.