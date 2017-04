Dorfrock: Party zum Auftakt des Feuerwehr-Zeltlagers

„Dorfrock“ macht Party beim Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Aschen: Für Freitag, 23. Juni – einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der einwöchigen Großveranstaltung – lädt die Aschener Kultband in das große Festzelt auf dem Lagergelände an der Apwischer Straße ein. Bei freiem Eintritt heißt es dann: „Schlager, Disco, Oldies!“ Für die öffentliche Auftakt-Party hat sich „Dorfrock“ Verstärkung geholt: Allround-Musiker Hens Hensen (vorn) und die Sängerin Marina Schiermeyer proben schon kräftig mit den „Dorfrockern“ Detlef Tänzer, Jan Siemon, Rick Culpan, Friedrich Winkelmann und Dr. Christoph Kirchberg (von links). Wenn die Band an dem Abend mal eine Pause braucht, macht Thomas Wilck aus Diepholz als erfahrener DJ Musik. Die Bewirtung im Festzelt übernimmt ein Aschener Team. Beginn der Party am Vorabend der Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager-Eröffnung ist um 20 Uhr.

J ej / Foto: Jansen