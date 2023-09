Bremer Straße: Pflaster statt Asphalt

+ © Reckmann Die Einfahrt zur Schießhalle von der Bremer Straße aus gesehen. Hier fehlen noch die Stellplätze. © Reckmann

„Neue Dorfmitte“: Für die Arbeiten muss die Bremer Straße in Heede ab dem 7. September gesperrt werden.

Heede – Nicht nur in der Diepholzer Innenstadt müssen Fahrer derzeit Umleitungen in Kauf nehmen, auch auf der Bremer Straße in Heede: die ehemalige Bundesstraße wird im Zuge der Bauarbeiten für die „Neue Dorfmitte“ ab Donnerstag, 7. September, in Höhe der Grundschule voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Konkret geht es um das Teilstück zwischen der Einfahrt zum Technikmuseum und der Einfahrt zur Schießhalle.

Im Zuge des Dorfentwicklungsprojekts „Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede“ soll die Bremer Straße vor der Grundschule auf einer 130 Meter langen Strecke verkehrsberuhigt umgestaltet werden. Um dies zu erreichen, soll die Fahrbahn in Richtung Norden leicht verschwenkt und die Ausbaubreite auf 6,50 Meter reduziert werden. Um den Dorfmittelpunkt hervorzuheben, werde das Material außerdem von Asphalt auf Pflaster gewechselt, heißt es aus dem Rathaus. So werde die Bremer Straße in diesem Bereich in den gleichen Farben gestaltet wie der Dorfplatz selbst. Auch die beidseitig vorhandenen Gehwege werden verbreitert und in den „Dorfplatzfarben“ gepflastert.

Die Baustelleneinrichtung begann am Montag, am Donnerstag wird die Straße nun voll gesperrt. Wie es weiter in der Mitteilung heißt, wird sie voraussichtlich bis Ende des Jahres bestehen bleiben. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Für den Fuß- und Radverkehr bleibt während der Bauphase durchgehend jeweils einseitig der Fuß- und Radweg geöffnet.

Buslinie 125 wird umgeleitet

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Der Linienverkehr wird während der Sperrung umgeleitet. Die Buslinien 131 und 146 werden über die Straßen Maschweg und Kusselkamp geführt.

Dort werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Da in den Straßen Maschweg und Kusselkamp kein Begegnungsverkehr möglich ist, werden diese für die Dauer der Umleitung für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Linie 125 wird weiträumiger umgeleitet, daher wird diese die Haltestellen B 51, Stauffenberg Straße, Diemastraße, B 51 nicht bedienen und über die Umgehungsstraße beziehungsweise Ovelgönne verkehren.

+ Noch fehlt das Pflaster: der neue Dorfplatz zwischen Turnhalle und Schießhalle. © Reckmann

Die „Neue Dorfmitte“ ist das größte Projekt des Dorfentwicklungskonzepts für die Dorfregion „Aschen, Sankt Hülfe, Heede“. Die Idee zu der Maßnahme war gemeinsam mit den Bewohnern der Ortsteile entwickelt worden (wir berichteten). Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt im Bereich Schützen-, Sport- und Schulgelände schreiten unterdessen weiter voran. Die Bauphase ist fast beendet, sodass nur noch die Stellplätze vor dem Schützenhaus und der Dorfplatzfläche fehlen.