„Das Dorfleben ist noch zeitgemäß“

Aschen feiert an zwei Tagen mit Aktionen im Heimatmuseum sein 800-jähriges Bestehen

+ Aschener Schulkinder sangen bei der Feier am Samstagnachmittag „Aschen rockt“.

Aschen – Mit 800 Jahren kann man noch aktiv und lebendig sein. Zumindest gilt das für ein Dorf: Aschen. Der Diepholzer Ortsteil, der auch nach der Eingemeindung 1974 sein eigenes Leben und seine Gemeinschaft bewahrt hat, feierte am Wochenende Jubiläum. 800 Jahre, nachdem Aschen in einer Urkunde über die Stiftung des Frauenklosters Midlum erstmals erwähnt worden war, kamen Bewohner und Gäste an zwei Tagen zu unterschiedlichen Aktionen auf dem Gelände des Heimatmuseums zusammen.