Schlussspurt für „Tante Enso“ in Aschen

Von: Sven Reckmann

Hier könnte er entstehen, der Dorfladen: In der ehemaligen Scheune, in der unter anderem früher die Schlesische Heimatstube und die Oldieschrauber ihr Domizil hatten. © Reckmann

Bislang gibt es 248 Zeichner für das Dorfladen-Projekt in Aschen. Es soll starten, wenn mindestens 300 Interessenten Anteile erworben haben. Der Landrat wirbt.

Aschen – „Tante Enso“ biegt flotten Schrittes auf die Zielgerade ein. Noch bis zum 26. September haben Interessenten Zeit, Anteile des Dorfladenprojekts in Aschen zu zeichnen. Nach neuesten Zahlen haben bislang 248 Interessenten Anteile erworben, wie Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek berichtete.

Das Einkaufsmarktprojekt für Aschen hat sich eine Mindestzeichnungszahl von 300 Anteilseignern der Genossenschaft zum Ziel gesetzt, bei der die Realisierung startet (wir berichteten). 100 Euro kostet so ein Anteil.

Jetzt besuchte Landrat Cord Bockhop den möglichen Standort gleich in Reichweite des Heimatmuseums und informierte sich über die Details. Bockhop machte dabei deutlich, dass er in dem Projekt sowohl eine große Chance für Aschen als auch ein Pilotprojekt für andere Kommunen im Landkreis sehe.

„Aschen hat einen Dorfmittelpunkt, Aschen hat ein Dorfleben – so ein Laden aber fehlt“, meinte der Landrat. Es sei ein Leuchtturm, „eine Idee, die für viele Dörfer wirken kann.“

Den Charme des Dorfladen-Projekts sieht Bockhop darin, „dass es nicht eine abstruse Idee ist, die sich einer am grünen Tisch ausgedacht hat, sondern das ist etwas, was funktioniert. Das läuft auch schon an anderer Stelle.“

Angedacht sei, in der Scheune am Rand des Museumsgeländes einen entsprechenden Markt zu installieren, der sowohl an fünf Stunden pro Werktag geöffnet hat, als auch 24 Stunden mit einer „Tante Enso“-Karte zugänglich ist, hatten die Vertreter von „Tante Enso“ kürzlich bei der Bürgerversammlung gesagt. So könnten die Anteilsinhaber zum Beispiel die Öffnungszeiten mitbestimmen, und auch das Angebot richte sich nach den Bedürfnissen der Bürger.

Das Sortiment sei mit 2 500 bis 3 000 Artikeln so gestaltet, dass es den überwiegenden Anteil der umfassenden Versorgungsbedürfnisse vor Ort abdecke. Zusätzlich sei Tante Enso immer auch an den Online-Supermarkt myEnso angebunden, bei dem die Bewohner des Ortes eine weitere große Auswahl bestellen könnten.

Bundesweit gibt es bisher 13 „Tante Enso“-Geschäfte, bis Ende des Jahres sollen es 25 werden.

„Das hat Strahlkraft in die ganze Stadt“, sagte Bürgermeister Florian Marré, der nach eigenen Angaben bereits Anteilseigner ist. Nicht nur die Aschener sollten sich angesprochen fühlen, sondern die Menschen aus dem gesamten Umkreis.

Der Landrat war nicht mit leeren Händen gekommen. Er sagte zu, dass unter den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft drei Preise in Höhe von 200, 100 und 50 Euro verlost werden. „Eine kleine Unterstützung und ein kleiner Wettbewerb, um diejenigen, die noch fehlen, zu motivieren.“

Weitere Informationen unter www.tanteenso.de