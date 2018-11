Dorfgebiet wird Wohngebiet: Stadt ändert Bebauungsplan „An der Grawiede“

Heede - Die Fläche zwischen Grawiede, Bremer Straße und Heeder Dorfstraße war seit 1981 als „Dorfgebiet“ ausgewiesen. Doch das dort planungsrechtlich erlaubte Nebeneinander von Wohnhäusern, landwirtschaftlichen Gebäuden und Kleingewerbe – wie früher in einem Dorf üblich – wurde nie realisiert. Jetzt beplant die Stadt Diepholz die Fläche neu.

Der etwa 12.000 Quadratmeter große Bereich, der bis auf zwei Gebäude als Weidefläche und Garten genutzt wird, wird zum „allgemeinen Wohngebiet“. Dazu ändert die Stadt den Bebauungsplan Nr. 5 „An der Grawiede“.

Das Areal ist in Privatbesitz. Kürzlich wurde es an einen neuen Eigentümer verkauft, der nun Wohnhäuser plant.

Die Stadt Diepholz kommt dem entgegen. Der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwochnachmittag im Rathaus einstimmig (bei Enthaltung des Grünen) für das Planänderungsverfahren, in dem nun die „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ folgt.

Die Erschließung des Gebiets erfolgt von der Heeder Dorfstraße aus. Zum Bremer Straße ist eine Fuß- und Radwegeverbindung eingeplant.

Im Planentwurf ist zudem festgelegt, dass eine Versorgungsfläche für ein Pumpwerk gesichert wird. Ebenso geschützt wird die Baumgruppe im Südosten und eine alte Rotbuche nahe der Heeder Dorfstraße. Grünen-Ratsherr Andreas Pawelzik hatte beantragt, dass auch eine Baumgruppe am Nordwestlichen Rand des Gebietes geschützt werden soll. Vertreter der Ratsfraktionen wollen sich das noch vor Ort ansehen, bevor dann am Montag der übergeordnete Verwaltungsausschuss über die Änderung des Bebauungsplanes „An der Grawiede“ berät.

Laut Planentwurf, den ein Vertreter des beauftragten Oldenburger Planungsbüros im Ausschuss erläuterte, sind Einzelhäuser mit höchstens zwei Wohnungen und Doppelhaushälften mit je einer Wohnung zulässig. Die Gebäude dürfen maximal zweigeschossig sein.

Aus Lärmschutzgründen sind Außenwohnbereiche (wie Terrassen) an Gebäuden in der ersten Bauzeile zur Bremer Straße beziehungsweise Heeder Dorfstraße nicht zulässig. Diese dürfen laut Planentwurf nur auf der von den Straßen abgewandten Seite, im Schallschatten der jeweiligen Gebäude, vorgesehen werden.

Auf jedem Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen. Entlang der Grawiede wird ein fünf Meter breiter Streifen als nicht überbaubarer Bereich (Räumstreifen) ausgewiesen.

ej