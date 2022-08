Doppelter Espresso und großer Eisbecher: Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast in Diepholz

+ © Jannick Ripking Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil genoss in Diepholz ein Eis und suchte das Gespräch mit den Bürgern. © Jannick Ripking

Leerstände, ÖPNV und Energiekrise waren die Themen, über die Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bei einem Besuch in Diepholz spricht.

Diepholz – Für Stephan Weil gibt es einen doppelten Espresso, ein stilles Wasser und einen großen Eisbecher. Niedersachsens Ministerpräsident macht bei seiner Sommertour auch in Diepholz Halt und sucht im Eiscafé De Martin den lockeren Plausch mit den Bürgern. Neben zahlreichen SPD-Mitgliedern sind auch Bürgermeister Florian Marré, Wiebke Wall, Landtagskandidatin im Wahlkreis 41, und der ehemalige Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Klare vor Ort. „Nach vier Stunden Stoppelmarkt freue ich mich, jetzt in Diepholz ein wenig zur Ruhe zu kommen“, sagt der Ministerpräsident. Zuvor war er zu Gast beim Jahrmarkt in der Nachbarstadt.

Stephan Weil informiert sich über die Themen, die die Menschen im Landkreis Diepholz bewegen. Stellvertretend für die Grafenstadt sagt Wiebke Wall: „Wir müssen sehen, dass wir noch mehr Leben in die Innenstadt bekommen.“ Das bleibt auch dem Ministerpräsidenten nicht verborgen. „Es gibt in Diepholz also leider auch viele Leerstände, ja?“, fragt er rhetorisch, während nur wenige Meter neben ihm ein großes Plakat in einem Schaufenster mit der Aufschrift „Zu vermieten“ zu sehen ist. Wall entgegnet: „Die Nähe zu Vechta ist leider manchmal ein Problem.“ Der Einzelhandel müsse vor Ort gestärkt werden.

Auch eine angestrebte Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis kommt zur Sprache. Wall versichert, dass in diesem Bereich in das vorhandene Potenzial investiert werde – oder zumindest die Bereitschaft dazu da sei. Weil hat für den Kreis einen konkreten Vorschlag: „Diepholz ist ja einer der größten Landkreise in Niedersachsen. Immer mehr Verkehrsunternehmen probieren Rufbusse aus – das begrüße ich sehr.“ Rufbusse fahren nach einem festen Fahrplan, bedienen Haltestellen aber nur nach Bedarf und gelten als Ergänzung zu bestehenden Buslinien. Weil könne sich dieses Prinzip auch gut in dieser Region vorstellen.

Dann spricht ihn ein Bürger direkt an. Walter Feußahrens aus Heede will wissen, wie es um Flüssiggas-Terminals an der Nordsee steht. Weil scheut sich nicht, eine präzise Aussage zu treffen: „Wenn alles gut läuft – und das tut es im Moment –, dann können wir über Wilhelmshaven ab dem 21. Dezember das erste Flüssiggas importieren.“ Das sei wichtig, um fehlendes Gas aus Russland zu kompensieren. Doch zunächst gehe es im Winter um die Reserven in den eigenen Erdgasspeichern, die nach Aussage von Weil derzeit zu gut zwei Dritteln gefüllt sind. „Aber wenn die leer sein sollten, hilft jeder Kubikmeter Flüssiggas so schnell wie möglich.“ Das Land Niedersachsen nehme auf diesem Gebiet eine gewisse Vorreiter-Rolle ein.

Stephan Weil sei sich bewusst, dass die Energiekrise das Hauptthema des aktuellen Landtagswahlkampfes ist. „Da ist es auch gar nicht so wichtig, um welche Partei es geht“, sagt er. „Ich sehe überall Fragezeichen in den Gesichtern der Bürger. Das kann ich aber auch verstehen. Meine Sorge gilt den Menschen mit geringem Einkommen.“

Auch für den Tourismus vor Ort interessiert sich der Gast aus der Landeshauptstadt: „Läuft der Ferienpark am Dümmer? Das ist ja ein großes Anliegen in der Region.“ Die einhellige Antwort: „Alles vermarktet, alles verkauft.“

Wie es derzeit um die Wasserqualität des zweitgrößten Sees Niedersachsen bestellt ist, will Weil auch wissen. „In regelmäßigen Abständen tauchte das Thema immer wieder auf“, erinnert er sich. Badeverbote, Algenbefall – all davon lese er deutlich weniger. „Das ist seit drei bis vier Jahren kaum mehr Thema in Hannover. Hat sich die Situation verbessert?“ Wiebke Wall negiert: „Im Moment gibt es leider wieder Blaualgen bei uns im Dümmer.“ So gelte derzeit wieder eine Warnung für einige Badestellen – auch im Landkreis Diepholz.

Detlev Block, Sprecher des Aktionsbündnisses Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde ist auch nach Diepholz gekommen, um dem Ministerpräsidenten sein Anliegen mitzuteilen. Seit geraumer Zeit setzt sich dieser Verein für die Reaktivierung der genannten Bahnstrecke ein – bisher mäßig erfolgreich. „Wir sind deswegen enttäuscht vom Verkehrsminister.“ Von Weil will er wissen, wie die Chancen in der nächsten Wahlperiode stehen, diese Strecke wiederzubeleben. „Die Chance ist mit Sicherheit da“, sagte Weil. „Das Problem ist oft der Kosten-Nutzen-Indikator. Damit steht und fällt es.“ Wiebke Wall indes würde es begrüßen, wenn das Aktionsbündnis Erfolg hat: „Das wäre sehr, sehr wichtig.“

Nach rund einer Stunde ist Weils Besuch in der Grafenstadt beendet, der Espresso und das Wasser sind ausgetrunken, das Eis aufgegessen. Weil verabschiedet sich und betont: „Es ist schön hier in Diepholz.“