DLRG gewinnt Neumitglieder, aber verliert eine Ortsgruppe

Von: Katrin Köster

Die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) achten auf die Sicherheit von Badegästen. Auch sie werden die Folgen des Klimawandels verstärkt zu spüren bekommen, meint DLRG-Bezirksvorsitzender Michael Lüken. © Marcus Brandt/dpa

Auch wenn in den vergangenen Tagen nicht unbedingt allerorten Badewetter herrschte – sie machen an Seen, in Freibädern und an Badestellen in der Region einen unverzichtbaren Job: die Rettungsschwimmer, Schwimmmeister und Ausbilder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Michael Lüken ist Vorsitzender des Regionalbezirkes Oldenburger Land-Diepholz und erklärt, warum er denkt, dass der Verband die beiden verlorenen Corona-Jahre nicht aufholen kann.

Landkreis – Die Pandemie habe bei der DLRG ihre Spuren hinterlassen (wir berichteten). „Nach Corona hatten wir einen fürchterlichen Einschnitt beim Schwimmenlernen. Wir durften ja auch zwei Jahre lang niemanden ausbilden“, reißt Lüken die Folgen der Pandemie an. „Die Ortsgruppen haben in der Zeit danach einiges daran gesetzt, damit möglichst viele Menschen das Schwimmen lernen. Dass der Verein die pandemiebedingte Lücke bei den Schwimmern schließen kann, glaubt Lüken nicht: „Wir werden diese zwei Jahre nicht aufholen. Wir sind ja in unseren Möglichkeiten auch limitiert“, sagt er mit Blick auf die zeitlichen Ressourcen der Aktiven, die verfügbaren Bäder und Nutzungszeiten.

Michael Lüken. © Nölker

Derzeit ist Hochsaison in den Freibädern, an der Küste und an den Badestellen. Die Schweißperlen treibe ihm das aber keineswegs auf die Stirn, antwortet Michael Lüken auf die entsprechende Frage. „Es ist keine Belastung“, betont er. Sein Mantra: „Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Aktiven“.

Damit umschreibt Lüken, der selbst seit 42 Jahren im DLRG aktiv ist, quasi das Herz der derzeit 31 Ortsgruppen des Regionalbezirkes, denen 10872 Mitglieder angehören (Stand: Dezember 2022). Das sind Lüken zufolge 300 Personen mehr als im Vorjahr. Wobei der Vorsitzende die reine Zahl für nicht sehr aussagekräftig hält. Für Lüken sind die Menschen in den Ortsgruppen entscheidend: „Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass neue Mitglieder beitreten und uns unterstützen, dass sie vielleicht auch selbst aktiv werden“, betont er.

DLRG bemerkt Folgen des Klimawandels

Das gemeinsame Ziel: „Wir möchten in den Sommermonaten so viele Strände wie möglich abdecken. Und auf diese Weise Leben retten. Alles ehrenamtlich“, betont Lüken. Und da unterliege die DLRG denselben Schwankungen wie andere Vereine, meint der Vorsitzende.

Denn nicht immer fänden sich genügend engagierte Menschen, um eine Ortsgruppe am Leben zu erhalten. Auch eine aus seinem Zuständigkeitsbereich werde sich mittelfristig auflösen, berichtet Lüken. Welche Ortsgruppe das konkret ist, möchte der Vorsitzende aber (noch) nicht sagen. Zunächst sollen die betroffenen Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung geladen werden, damit die Auflösung formell eingeleitet werden könne. Auch die Zahl der Badetoten in diesem Jahr ist etwas, worüber Lüken noch nicht sprechen möchte. Er verweist auf den Bundesverband der DLRG, der mit diesem Wert Anfang August an die Öffentlichkeit gehen möchte.

Später könnte eine neue Ortsgruppe ins Leben gerufen werden

Als negatives Signal möchte Lüken die anstehende Auflösung des Ortsverbandes nicht deuten. „Das ist nichts Schlimmes. Es ist ja ein Ehrenamt. Und ich sehe es auch als eine Möglichkeit an, das Ganze für eine gewisse Zeit ruhen zu lassen.“ Er sehe die Möglichkeit, dass Menschen vor Ort zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise erneut eine Ortsgruppe ins Leben rufen. Wie treu die Mitglieder „ihrem“ Verein sind, erlebe er regelmäßig bei den Ortsversammlungen: „Ich begegne dann ganz vielen Menschen, die seit 60 Jahren oder seit 65 Jahren Mitglieder im DLRG sind. Das ist echt beeindruckend“, sagt er.

Wie andere Vereine auch, hinterfrage sich der DLRG auch selbst, um sich und seine Konzepte zu überprüfen. Dass zahlreiche Mitglieder lange Jahre in der DLRG aktiv sind, ist für Michael Lüken ein wichtiges Zeichen für die junge Generation: „Sie können dann sehen, dass man sich für etwas entscheidet und dann auch dabei bleibt.“

Etwas, das bleibt – wenn auch auf einer ganz anderen Ebene – ist auch der Klimawandel. „Den haben wir. Der Klimawandel ist Fakt“, sagt Lüken. Er rechnet damit, dass es in den Sommermonaten künftig längere heiße Phasen geben wird, die sich auf die Arbeit der Ehrenamtlichen auswirken werden. „Die Folgen werden dann bei banalen Dingen spürbar: höherer Lichtschutzfaktor bei der Sonnencreme, häufigere Wechsel bei der Aufsicht oder andere Einsatz-Kleidung mit höherem UV-Schutz.“ Da müsse man schauen und sich auf Veränderungen einstellen.