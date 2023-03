Diskothek zum Aufblasen

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Vor seiner neuen „Blowup-Disco“: Der Diepholzer Ralf Pinkes („DJ Dale“) vermietet den aufblasbaren Party-Raum inklusive Musik- und Lichttechnik. © Jansen

Das Licht ist bunt, der künstliche Nebel wabert durch den dunklen Raum und aus den Boxen kommt Musik je nach Geschmack. Ja, es ist eine Disco – aber keine gewöhnliche. Sie ist aufblasbar und kann auch im Garten platziert werden. Der Diepholzer Ralf Pinkes, der als „DJ Dale“ musikalisch unterwegs ist, hat sich die „Blowup-Disco“ angeschafft und vermietet sie für Partys. Eine seltene Sache!

Diepholz – Bei einem Hersteller in China hat Ralf Pinkes die mobile Diskothek bestellt. „Für einen mittleren vierstelligen Betrag“, wie er sagt. Jetzt ist die ungewöhnliche Diskothek geliefert worden und der 32-Jährige hat sie zum Start seines neuen Nebenberufes im Garten zur Probe aufgebaut. „Alles in Ordnung“, ist sein erstes Fazit nach der technischen Überprüfung.

Die „Blowup-Disco“ hat inklusive der mit Luft gefüllten Wände eine Grundfläche von sieben mal sieben Metern, der Innenraum ist etwa 40 Quadratmeter groß. „Es passen etwa 30 bis 35 Leute rein“, erklärt Ralf Pinkes, der hauptberuflich in Diepholz als Versicherungskaufmann arbeitet.

Vermietung auf Wunsch mit „VIP-Paket“

Die Disco-Technik liefert der 32-Jährige seinen Kunden mit. Bluetoothlautsprecher und zwei Partyleuchten sind im „Grundpaket“ enthalten. Wer das „VIP-Paket“ für 49 Euro Miete zusätzlich bestellt, bekommt eine Party-Musikbox, die via Bluetooth verbunden oder auch an ein DJ-Pult angeschlossen werden kann, sowie für den Eingang goldene Poller, einen roten Teppich und eine „Partylasershow“. Die 4,30 Meter hohe „Blowup-Disco“ kann für den Transport in eine große Tasche verpackt werden. Der Auf- und Abbau ist im Tagesmietpreis – 299 Euro sonntags bis donnerstags beziehungsweise 349 Euro freitags und samstags – inbegriffen. Für Anlieferungswege, die von Diepholz aus weiter als 20 Kilometer sind, berechnet Pinkes Fahrtkosten.

Leichter Wind ist kein Problem

Zur Technik gehört auch das Gebläse, das für den Betrieb der „Blowup-Disco“ – ähnlich wie bei einer Hüpfburg – ständig laufen muss. Ralf Pinkes: „Es muss also ein Stromanschluss vorhanden sein.“ Ein ebener Untergrund ist zudem Voraussetzung für den Aufbau. Das kann auch eine Rasenfläche sein. Leichter Regen und leichter Wind machen der „Blowup-Disco“ nichts aus. Sie kann entsprechend verankert werden. „Sollte es am Tag der Veranstaltung jedoch zu starken Regenfällen oder extremen Sturm kommen, müssen wir aus haftungs- und versicherungstechnischen Gründen einen neuen Termin finden. Alternativ können wir aber auch den Gesamtbetrag zurückerstatten, falls wir aufgrund des Wetters absagen müssen.“, so Ralf Pinkes. Belüftet wird der mobile Disco-Raum durch zwei verdunkelbare Fensteröffnungen und gegebenenfalls bei hochsommerlichen Temperaturen zusätzlich per Gebläse durch eine weitere Öffnung in Bodennähe.

Schon viele Buchungsanfragen

Nachdem sein neues Disco-Mietgeschäft in sozialen Netzwerken bekannt wurde, habe er schon viele Buchungsanfragen bekommen – etwa zehn aus der Region und sogar einige aus Süddeutschland. Das Geschäftsmodell des Diepholzers scheint also ein Erfolg zu werden. Auf jeden Fall hat Ralf Pinkes schon eine zweite „Blowup-Disco“ bestellt. Diese ist acht mal zehn Meter groß und 3,50 Meter hoch. Der 32-Jährige: „Da ist meines Wissens dann die größte in Europa.“ blowupdisco.de