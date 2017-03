„Disco Night“ des Diepholzer Jugendrates

Die Mitglieder des Diepholzer Jugendrates laden zur „Disco Night“ in die „Münte“ ein. - Foto: Stadt Diepholz

Diepholz - Der Jugendrat der Stadt Diepholz lädt zur „Disco Night“ am Freitag, 31. März, ein. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an der Abendveranstaltung mit professionellem DJ und entsprechender Lichtanlage in der Eventgastronomie „Die Münte“. Der Eintritt beträgt zwei Euro, die Getränke werden vergünstigt angeboten, teilte die Stadtverwaltung gestern mit.

„Wir wollen den Kindern und Jugendlichen eine eigene Veranstaltung bieten, bei der sie unter sich sein und Spaß haben können“, erklärt der Sprecher des Jugendrates, Niklas Richter, den Anlass für die Veranstaltung in der Pressemitteilung.

Wichtig ist der Hinweis, dass diese Veranstaltung dem Jugendschutzgesetz unterliegt, sodass die Besucher von zwölf bis 15 Jahren bis 22 Uhr teilnehmen dürfen und die über 16-Jährigen bis 0 Uhr. Beim Einlass werden die Personen altersgemäß gekennzeichnet. Der Einlass erfolgt nur mit gültigem Altersnachweis.

Ausnahmegenehmigungen wie die Übertragung der Aufsichtspflicht wird es nicht geben.

„Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend und hoffen auf viele Besucher“, sagen die Mitglieder des Diepholzer Jugendrates zur ersten Veranstaltung dieser Art des im vergangenen Jahr neu gewählten Gremiums.