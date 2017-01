Eine große Zahl an Einsatzkräften war am Montagabend zur Moorstraße ausgerückt. - Foto: Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. Montagabend, 20.47 Uhr. Sirenenalarm für die Diepholzer Feuerwehr. In einem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße hat ein Wäschekorb Feuer gefangen, die Wohnung ist verqualmt, der Brandrauch breitet sich in dem mehrstöckigen Gebäude aus. Einsatzkräfte aus dem ganzen Stadtgebiet eilen zur Hilfe, wollen die Menschen aus dem Gebäude retten. Plötzlich steht einer, dem sie helfen wollen, mit einem Messer vor ihnen.

Ein Feuerwehrmann hatte den Mann daran hindern wollen, das Haus zu betreten. Daraufhin zückte dieser ein Messer und bedrohte den Kameraden.

„So direkt war es noch nie“, sagte Stadtbrandmeister Frank Schötz gestern mit einigen Stunden Abstand mit Blick auf den Einsatz.

Berichte zu Übergriffen auf Einsatzkräfte häufen sich vielerorts. „Dieses Thema hatten wir schon paar Mal im Nordkreis, aber hier in Diepholz sind wir bislang davon verschont gewesen“, sagte Schötz.

Bislang. Auch wenn der Mann nicht in Stichdistanz kam und sich nach der entsprechende Ansprache der Einsatzkräfte das Weite suchte – der Vorfall macht nachdenklich.

„Früher hat es gereicht, den Leuten zu sagen, dass sie den Einsatzort verlassen sollen, dann sind sie 50 Meter weggegangen.“ Heute müsse man sich Gedanken darüber machen, ob man Kameraden zum Eigenschutz abstelle. Auch die Polizei war mit zahlreichen Kräften zur Einsatzstelle gefahren und hatte das Gebäude weiträumig abgesperrt.

Wie reagieren Helfer im Falle von Übergriffen? Dieses Thema spiele bislang im Rahmen der Ausbildung von Feuerwehrleuten überhaupt keine Rolle, meinte Schötz. Es gebe aber Überlegungen, ein Deeskalationstraining im Rahmen der vom Feuerwehrförderverein finanzierten Schulungen anzubieten.

Zum Einsatz am Montagabend machten Feuerwehr und Polizei gestern weitere Angaben. Demnach wurden zwei Personen von einem Atemschutztrupp aus der völlig verqualmten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Mit einer Rauchgasvergiftung kamen sie in die Klinik. Am Einsatzort war – wie berichtet – zunächst noch von einer Person die Rede gewesen.

Im Einsatz waren alle vier Feuerwehren der Stadt Diepholz. Bei Ausfahrt der ersten Fahrzeuge hieß es von der Leitstelle, dass sich noch Personen im Gebäude befänden. Durch die ersten eintreffenden Einsatzkräfte wurden alle Menschen aus dem verqualmten Mehrfamilienhaus evakuiert.

Nach der Rettung der Personen kümmerten sich die Einsatzkräfte um den Wäschekorb, beförderten ihn nach draußen und löschten ihn ab. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet und der Einsatz war für alle vier Ortsfeuerwehren um 21.35 Uhr beendet.

Im Fall des Messer-Mannes hat die Polizei nach eigenen Angaben ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr liegen Täterhinweise vor.