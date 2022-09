Digitales Lernen

Von: Anke Seidel

Teilen

Es war seine letzte Schulausschuss-Sitzung: Blumen gab es für Kreisrat Wolfram van Lessen von Elke Oelmann © Seidel, Anke

Ohne Digitalisierung geht nichts. Deshalb fließen 5,3 Millionen Euro in die Schulen des Landkreises Diepholz

Landkreis Diepholz – Schon vor Corona stand fest, wie wichtig die Digitalisierung an Schulen ist. Deshalb fließen über den bundesweiten Digitalpakt zurzeit bis zu 5,3 Millionen Euro in den Ausbau virtueller Lern- und Unterrichtsmöglichkeiten in den Landkreis. Den Sachstand erläuterte Thorsten Abeling, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung, im Schulausschuss. Unter Leitung von Elke Oelmann (Grüne) tagte das Gremium am Dienstag in der Von-Sanden-Oberschule Lemförde.

Dass Thorsten Abeling elementare Zahlen auf eine schlichte Landkarten-Leinwand projizieren musste, bewies einmal mehr, wie wichtig die Digitalisierung an Schulen ist. Via Digitalpakt sind bereits 1,3 Millionen Euro für die strukturierte Verkabelung an Landkreisschulen ausgegeben, stellte der Fachdienstleiter klar – außerdem rund 414 000 Euro für den WLAN-Ausbau und 110 000 Euro für das Lernmanagement-System, das es in zwei Versionen gibt. Thorsten Abeling begründet das so: „Wir wollten den Schulen nichts überstülpen.“

Viel Geld für Anzeige- und Interaktionsgeräte

Den größten Teil der Mittel, nämlich 2,2 Millionen Euro, investiert der Landkreis in Anzeige- und Interaktionsgeräte – wie Präsentationsmedien für jeden Unterrichtsraum. Aber auch digitale Arbeitsgeräte, digitale Pflegepuppen oder virtuelle Schweißbrillen sind für rund 644 000 Euro geordert worden, ebenso mobile Endgeräte für 475 000 Euro. Denn die Unterrichtsinhalte an den Landkreisschulen sind breit gefächert. Nur Neuanschaffungen können über den Digitalpakt finanziert werden, erfuhren die Teilnehmer im Schulausschuss – und ebenso, dass der Landkreis für Ersatzbeschaffungen schon 1,05 Millionen Euro aus eigenen Mitteln investieren musste. Und Vorleistung gegangen ist: Erst 32 685 Euro Digitalpakt-Fördermittel sind ausgezahlt, aber 1,07 Millionen bewilligt und 1,15 Millionen beantragt. Noch verfügbar sind knapp 432 000 Euro.

Es war seine letzte Schulausschuss-Sitzung: Blumen überreicht Ausschuss-Vorsitzende Elke Oelmann spontan an den Ersten Kreisrat Wolfram van Lessen – verbunden mit großer Anerkennung für dessen 26-jähriges, kompetentes und konstruktives Wirken im Schulausschuss. Im Oktober geht er in den Ruhestand. © Anke Seidel