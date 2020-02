Digitale Alarmierung: Landkreis lässt Geräte programmieren

Landkreis Diepholz – 1,1 Millionen Euro hat der Landkreis in den Aufbau eines digitalen Alarmierungsnetzes für Rettungskräfte investiert. Für 4500 Endgeräte zahlten die beteiligten Kommunen und Organisationen zusätzlich rund 570.000 Euro. Rettungsdienste, Feuerwehren, THW, DLRG und andere Organisationen sollen künftig gezielter und digital zu Einsätzen gerufen werden. „Das bisherige analoge Netz, über das auch die Sirenen ausgelöst werden, ist abgängig. Ersatzteile für Netzkomponenten und Endgeräte sind nur noch schwer zu beschaffen“, beschreibt Klaus Speckmann, Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung beim Landkreis Diepholz, die Motivation für den Wechsel.

Die Leitstelle in Diepholz und die Einsatzkräfte kommunizieren bereits seit Jahren über Digitalfunk. Das dazu notwendige Netz errichteten Bund und Länder. Der Landkreis Diepholz war mit seinen Organisationen recht früh dabei. „Zur Alarmierung ist dieses Netz technisch nicht nutzbar. Für den Aufbau eines eigenen Netzes war externes Fachwissen erforderlich, für das wir ein Planungsbüro beauftragten“, berichtet Speckmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Netz stellt besondere Anforderungen an Verschlüsselung und Verfügbarkeit. So müsse das Netz beispielsweise auch bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes noch funktionieren.

In Mitgliederversammlungen der Feuerwehren war in der Vergangenheit mehrfach berichtet worden, dass es beim Aufbau des Netzes zu Zeitverzögerungen und zu technischen Problemen gekommen sei. Speckmann dazu: „Der Projektleiter des externen Planungsbüros hatte im vergangenen Jahr gekündigt. Für Ersatzeinstellung und Einarbeitung eines Nachfolgers gingen etwa sechs Monate ins Land. Mit dem Nachfolger erfolgte dann eine Bestandsaufnahme. Im Ergebnis stellten wir fest, dass der Ausbau des Netzes nicht im Zeitplan war.“

Rettungsdienst arbeitet bereits mit der neuen Technik

Aktuell steht das Netz nach Worten von Speckmann. Der Rettungsdienst im Landkreis arbeitet bereits mit der neuen Technik. „Die Praxiserfahrungen zeigen, dass der Umstieg gerechtfertigt ist. In Einzelfällen wird derzeit nachgebessert“, berichtet er.

Parallel haben die Gemeinden und der Landkreis sowie die beteiligten Dienste 2019 zusammengelegt und die erforderlichen Meldeempfänger gemeinsam ausgeschrieben. Diese Geräte seien bereits beschafft und liegen zur individuellen Programmierung in den Feuerwehrtechnischen Zentralen des Landkreises in Barrien und in Wehrbleck. „Zunächst war davon auszugehen, dass jedes Gerät einzeln programmiert werden müsste. Das hätte einen Zeitaufwand von rund neun Monaten für eine Fachkraft bedeutet“, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Hartmut Specht. In Gesprächen mit dem Gerätehersteller konnte eine einfachere Lösung gefunden werden, bei der die Daten aus einer Excel-Tabelle direkt in die Geräte übertragen werden können. „Das bedeutet für uns einen enormen Zeitvorteil“, so Klaus Speckmann.

Die Endgeräte werden derzeit programmiert. Klaus Speckmann geht davon aus, dass im Sommer alle Einsatzkräfte im Landkreis mit der neuen Technik zu Einsätzen gerufen werden können.