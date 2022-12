Diepholzerin hat 300 Enten aus der ganzen Welt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Mehr als 300 kleine Entenfiguren hat die Diepholzerin Wilma Rüttgers in der ganzen Welt gesammelt. © Jansen

Die 79-jährige Wilma Rüttgers aus Diepholz hat eine ungewöhnliche Sammelleidenschaft: Sie hat kleine Entenfiguren aus der ganzen Welt zusammengetragen. Die erste kaufte sie in New Mexico.

Diepholz – Die eine ist aus Büffelhorn und stammt aus Indien. Andere sind aus Bernstein, Muscheln, Holz, Silber, Zinn und anderen Materialien hergestellt. Aber eines ist gleich: Es sind Enten-Figuren. Die Diepholzerin Wilma Rüttgers hat die Miniatur-Wasservögel aus der ganzen Welt mitgebracht – einige aber auch auf Flohmärkten in der Region gekauft. Mehr als 300 kleine Entenfiguren stehen in einem Setzkasten, der an einer Wand in ihrer Wohnung hängt. Die 79-Jährige hat eine ungewöhnliche Sammelleidenschaft.

Diese begann Mitte der 1970er Jahre. Damals war sie über die Bundeswehr für drei Jahre in den USA, genauer in El Paso im Bundesstaat Texas. Dort lernte sie eine andere Soldatenfrau kennen, die Mini-Tierfiguren sammelte. Das waren Eulen. Wilma Rüttgers fand Gefallen an der Sammlung und beschloss, selbst eine als neues Hobby aufzubauen. Allerdings gefielen ihr Enten besser.

Aus verschiedensten Ländern und Materialien: Entenfiguren aus der Sammlung von Wilma Rüttgers. © Jansen

Ihre erste Miniatur-Figur kaufte sie in New Mexico bei dem Zuni-Indianern. Im benachbarten Mexiko, das sie von El Paso aus häufiger besuchte, erstand sie weitere Figuren. Am Flughafen in Washington kaufte sie eine Ente aus Silber, die ihr in einem Schaufenster in Auge gefallen war. Nach dem versetzungsbedingten Umzug 1978 aus den USA nach Diepholz und privaten Veränderungen reiste Wilma Rüttgers, die aus der Nähe des Künstlerdorfes Worpswede stammt, durch die Welt. Sie interessierte sich nicht nur für Land und Leute, sondern schaute sich überall auch nach Entenfiguren für ihre Sammlung um.

Auch aus London und Peru

„Eine habe ich bei einem Juwelier in London am Kaufhaus Harrods gekauft“, erzählt sie. Aus Kostengründen aber nur die kleinste einer silbernen Entenfamilie. Aus Peru brachte die heute 79-Jährige, die viele Jahre beim Diepholzer Autohaus Anders an der Kundenannahme arbeiteten, ebenfalls eine kleine Ente mit. Auch in Moskau kaufte sie eine – in typisch russischem Design. In Swasiland in Südafrika fand sie in einer Glasbläserei einen kleinen Wasservogel für ihre Sammlung. Ein gehäkeltes Exemplar entdeckte sie auf einem Flohmarkt in Twistringen. In der Türkei schnitzte ein Handwerker ihr spontan eine kleine Ente aus Meerschaum. Wilma Rüttgers weiß zu fast jeder ihrer mehr als 300 Enten etwas zu erzählen.

Zwischen 25 Pfennig und 50 Euro hat sie für die sehr unterschiedlichen kleinen Figuren bezahlt. „Den Gesamtwert kann ich nicht abschätzen“, sagt sie. Es geht Wilma Rüttgers bei ihrer ungewöhnlichen Sammlung nicht ums Geld, denn an allen ihren Enten hängen Erinnerungen.