Diepholzerin findet Aufzeichnungen ihrer Großmutter von 1945

Diepholz – Heide Ah Loy räumte auf. Auf dem Dachboden in einem Karton, der dort schon Jahre gestanden hatte, fand sie Bücher – darunter ein ganz besonderes: ein Tagebuch ihrer Großmutter aus dem Jahr 1945. Ein sehr persönliches Dokument aus einer schwierigen Zeit kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und der Zeit danach.

Heide Ah Loy, die 1959 nach Diepholz kam und zwischenzeitlich zehn Jahre auf Hawaii lebte, hatte keine Probleme, das handgeschriebene Buch zu lesen: Die Großmutter hatte eine ebenso saubere wie schöne Handschrift. Der Inhalt allerdings war nicht immer schön.

Die Großmutter Hanna Sommer lebte in Berlin-Kladow (Spandau). Das Tagebuch beschreibt, wie sie im April 1945 durch das zerstörte Deutschland nach Oberau bei Garmisch-Partenkirchen fährt, wo ihr Sohn mit seiner Frau lebte – und wo auch Heide Ah Loy 1944 geboren wurde.

Drei Tage brauchte die Berlinerin, bis sie angekommen war. Sie berichtet von einem Fliegerangriff auf den Zug, zahlreichen kriegsbedingten Umwegen und unerwarteten Verzögerungen. In Garmisch kann sie ihre Schwiegertochter in die Arme schließen, deren Mann als Soldat nach Bayern versetzt worden war. Und sie lernt dort auch die kleine Heide kennen, ihre einjährige Enkelin.

In dem Tagebuch erzählt Oma Hanna vom Leben im in den nächsten Wochen nach ihrer Ankunft von US-Truppen besetzten Süddeutschland: „Die Amerikaner sind sehr freundlich und beschenken die Kinder mit Orangen und Schokolade.“

Das Kriegsende am 8. Mai 1945 fasst sie so zusammen: „Das stolze Deutschland liegt zerschlagen am Boden. Wofür sind die Menschen gestorben?“

Hanna Sommer bleibt bis kurz vor Weihnachten 1945 im Süden Deutschlands, beschreibt detailliert und sehr persönlich-subjektiv das Leben in der amerikanischen Besatzungszone. Sie lebt in Ungewissheit: Ist ihre Wohnung in Berlin trotz der Bombardements heil geblieben? Lebt ihr Mann noch, der Soldat war?

Vor Weihnachten 1945 kehrt die Großmutter in die zerstörte Hauptstadt zurück. Sie kann in ihre noch intakte Wohnung, findet auch ihren Mann wieder. Hanna Sommer verstirbt 1973 in Augsburg, wo ihr Sohn später lebte. Die Enkelin Heide Ah Loy bleibt zunächst in Garmisch-Partenkirchen. Ihre Mutter wird Ende der 1950er Jahre Zivilangestellte der damals neuen Bundeswehr, nachdem sie zuvor für die US-Armee gearbeitet hatte.

Aus persönlichen Gründen lässt sie sich nach Diepholz auf den Fliegerhorst versetzen. Ihre Tochter Heide kommt mit nach Norddeutschland.

Die temperamentvolle junge Frau möchte mehr als Diepholz erleben, geht 1962 für ein Jahr nach Großbritannien und bekommt dort die Chance, nach Hawaii zu ziehen. Dort lebte bereits ihre Schwester.

Heide Ah Loy heiratet auf dieser amerikanischen Inselgruppe im Pazifik und bekommt dort 1973 ihren Sohn David Ah Loy, der heute Berufssoldat auf dem Diepholzer Fliegerhorst ist – wo schon seine Großmutter arbeitete. Und er ist als DJ „Onkel David“ vielen in der Region bekannt.

Seine Mutter Heide Ah Loy kehrte 1974 nach Diepholz zurück und bewarb sich erfolgreich bei der Standortverwaltung. Dort blieb sie als Sekretärin des Leiters bis zu ihrer Pensionierung 2002.

Das Tagebuch ihrer Großmutter, das sie jetzt in einer Kiste ihrer Mutter fand, soll in der Familie bleiben. Heide Ah Loy will es ihrem Halbbruder in Saarbrücken zukommen lassen.