Diepholzer Weihnachtsmarkt wieder in der Fußgängerzone

Von: Eberhard Jansen

Der Diepholzer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr – wie zum Beispiel 1981 – wieder auf der Langen Straße und der Kolkstraße statt, nicht mehr wie in den vergangenen Jahren vor dem Rathaus. © Archiv / Reinhold Dufner

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es in wenigen Wochen wieder einen Weihnachtsmarkt in Diepholz. Er wird allerdings nicht mehr – wie in vergangene Jahren – vor dem Rathaus stattfinden, sondern in der Fußgängerzone, die aus diesem Anlass möglicherweise vorübergehend etwas in Richtung Bremer Eck ausgeweitet wird.

Diepholz – Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt wieder von der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz. Sebastian Hering, Sprecher der ehrenamtlichen Fördergemeinschafts-Eventgruppe, erläuterte unserer Zeitung Details. Der dreitägige Diepholzer Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 1. Dezember, um 16 Uhr eröffnet. Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, sollen die Stände um 11 Uhr öffnen. Geschlossen werden sie jeweils um 21 Uhr.

Etwa 20 Stände sind laut Sebastian Hering schon fest vergeben. Die Buden stammen aus eigenem Bestand der Fördergemeinschaft. Zudem bekommen die Diepholzer Veranstalter weitere von den Kollegen aus Lemförde geliehen. Zum Angebot des Diepholzer Weihnachtsmarktes gehören bislang Deko, Seifen, Strickwaren und Handwerkliches. Neben professionellen Anbietern sind auch wieder viele Vereine mit Ständen vertreten – so nach jetzigem Stand die Ruderer und Fußballer der SG Diepholz, das Schützenkorps Diepholz, die Diepholzer 53er Schützen, der TuS Sankt Hülfe-Heede sowie die heimische Jägerschaft und die Bundeswehr. Für Kinder gibt es laut Fördergemeinschaft ein Karussell und einen kleinen Autoscooter.

Dass der Weihnachtsmarkt nicht mehr vor dem Rathaus stattfindet, begründet die Fördergemeinschaft so: „In der Fußgängerzone gibt es mehr Platz und keine Kollision mit dem Wochenmarkt am Freitag. Und wir wollen ja die Innenstadt beleben.“

Eine immer wieder verbreitete Idee, den Weihnachtsmarkt auf der Schlossinsel zu veranstalten, ist kaum umsetzbar, weil dieses Gelände dem Land Niedersachsen gehört – nicht der Stadt Diepholz. Das Amtsgericht im Schloss möchte die Anzahl von Veranstaltungen dort beschränken. Nächstes Jahr will die Fördergemeinschaft aber auf der Schlossinsel wieder ein Weinfest starten.

Wer macht noch mit? Wer beim Diepholzer Weihnachtsmarkt von Donnerstag, 1. Dezember, bis Samstag, 3. Dezember, noch mit einem Stand vertreten sein möchte, kann sich bei der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz melden - per Mail an info@fg-diepholz.de.

Markt auch auf Falkenhardt

Der Weihnachtsmarkt der Fördergemeinschaft ist nicht die einzige adventliche Veranstaltung in Diepholz. Am dritten Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt auf Falkenhardt seine Tore. Laut Veranstalter – das ist die Strandritter GmbH – „mit handverlesenen Ausstellern und familienfreundlichem Programm“. Am Samstag, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, darf im Innenhof, in der Scheune und in den Nebengebäuden des Rittergutes Falkenhardt an der B 69 gestöbert werden.