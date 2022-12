Diepholzer Weihnachtsmarkt: 30 Stände in der Fußgängerzone

Von: Eberhard Jansen

Beim Diepholzer Weihnachtsmarkt, der dieses Mal nach vielen Jahren wieder auf der Langen Straße und der Kolkstraße aufgebaut ist, war am frühen Donnerstagabend schon einiges los. © Jansen

Nach vielen Jahren ist der Diepholzer Weihnachtsmarkt wieder in der (verlängerten) Fußgängerzone und nicht mehr auf dem Rathausmarkt. „Das war eine richtige Entscheidung“, lobte Bürgermeister Florian Marré am Donnerstagabend bei der Eröffnung die Fördergemeinschaft, die den Weihnachtsmarkt ehrenamtlich veranstaltet.

Diepholz - „Hier ist schon richtig gut was los“, freute sich Stefanie Tröbs-Kütemann als Sprecherin der Fördergemeinschafts-Eventgruppe bei der Eröffnung des Diepholzer Weihnachtsmarktes am Donnerstagabend. Etwa 30 weihnachtlich geschmückte Buden stehen zwischen der Einmündung Ledebourstraße und dem Kaufhaus Ceka. Das Angebot ist vielfältig. Diepholzer Vereine sind insbesondere mit Glühwein vertreten. Darüber hinaus gibt es feste Stärkungen verschiedenster Art und allerlei Dinge, die sich als Weihnachtsgeschenk eignen.

Zur Eröffnung trat Kindermusiker Heiner Rusche auf der Bühne auf. Danach spielte dort der Posaunenchor Diepholz.

Kindermusiker Heiner Rusche holte bei seinem Auftritt Jungen und Mädchen zum Mitmachen auf die Weihnachtsmarkt-Bühne. © Jansen

Auch die Bundeswehr ist dabei. Soldaten und Zivilangestellte der „abgesetzten Instandhaltungsstaffel Hubschraubergeschwader 64 (früher „Hubschrauberwerft“) auf dem Fliegerhorst bieten an allen Weihnachtsmarkt-Tagen Erbsensuppe an. Der Erlös fließt an die „Diepholzer Platte plus“, die Lebensmittelausgabe für Bedürftige.

Erbsensuppe bieten Soldaten und Zivilangestellte der Bundeswehr beim Weihnachtsmarkt an. Der Erlös geht an die Diepholzer Platte plus. © Jansen

Die ehrenamtlichen Organisatoren des Weihnachtsmarktes mussten mit zwei sehr kurzfristigen und ärgerlichen Absagen leben. So teilte der Besitzer des kleinen Autoscooters, der im Bereich des Kaufhauses Ceka stehen sollte, am Mittwoch kurzfristig mit, dass ihm Personal fehle. Er war zudem mit zwei Wagen – Dosenwerfen und Schmalzkuchen – eingeplant, die nun fehlen. Auch der TuS Sankt Hülfe-Heede habe am Mittwoch sehr kurzfristig seine Teilnahme abgesagt, berichtete Sebastian Hering vom Event-Team der Fördergemeinschaft. Die Sportler wollten einen Stand mit Glühwein und anderen Getränken betreiben. Dieser Platz wird nun am Freitag und Samstag für Kinderschminken und andere Aktionen für kleine Weihnachtsmarkt-Besucher genutzt. Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ganztätig soll laut Sebastian Hering auch eine Hüpfburg im Bereich Ceka aufgebaut werden. Diese habe Katja Stratmann kurzfristig nach der Autoscooter-Absage besorgt. Sie selbst springt mit ihrem Fischverkaufswagen beim Weihnachtsmarkt im Bereich Ceka ein.

Das Programm des Diepholzer Weihnachtsmarktes Freitag, 2. Dezember: Stände geöffnet von 11 bis 21 Uhr,

16.30 bis 17.30: Musikschule Monika Zilke (Bühne Lange Straße/Kolkstraße).

17.30 bis 18 Uhr: Männerchor Diepholz (Bühne).

18 Uhr The Early Lion (Bühne). Samstag, 3. Dezember: Stände geöffnet von 11 bis 21 Uhr.

14 bis 15 Uhr Konzert Kreismusikschule (Ladenlokal früher C&A).

15 bis 16 Uhr: Der Nikolaus kommt.

16 bis 16.45 Uhr Diepholz singt! Gemeinsames Weihnachtssingen vor der Bühne mit Ellen Agarius.

17 bis 17.45 Uhr Diepholz singt! Gemeinsames Weihnachtssingen vor der Bühne mit Ellen Agarius.

Ab 18.30 Uhr: The Donkey Shots + The Wanna Be Queen (Bühne).

19.30 bis 20.05 Uhr Feuertheater Chapeau Claque Rouge (Auf der Kreuzung Lange Straße / Bahnhofstraße.)

Ab 20.05 Uhr The Donkey Shots + The Wanna Be Queen.

Stefanie Tröbs-Kütemann wies bei der Weihnachtsmarkt-Eröffnung darauf hin, dass die Geschäfte am Freitag bis 20 Uhr geöffnet seien.