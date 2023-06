Diepholzer Unternehmen besonders innovativ

+ © KD Busch/compamedia Das Diepholzer Unternehmen Vensys Elektrotechnik wurde in Augsburg als „Top 100“ ausgezeichnet. Linus Schippmann (rechts), Sohn des Geschäftsführers, nahm die Auszeichnung von Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar entgegen. © KD Busch/compamedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Vensys Elektrotechnik GmbH aus Diepholz wurde in Augsburg als besonders innovatives Unternehmen ausgezeichnet. Die Auszeichnung „Top 100“ überreichte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar an Linus Schippmann, den Sohn des Geschäftsführers.

Diepholz – Strom aus einer Windkraftanlage direkt in die Oberleitung der Österreichischen Bundesbahn. Das Diepholzer Unternehmen Vensys Elektrotechnik hat mit einem neu entwickelten Frequenz-Umrichter dafür eine technische Voraussetzung geschaffen. In Höflein/Niederösterreich wurde die weltweit erste Windkraftanlage errichtet, die Bahnstrom produziert –- eine Vensys112 mit 140 Metern Nabenhöhe. Die Züge können nun dort mit der einphasigen Wechselrichtertechnologie für das 16,7 Hertz-Netz der Bahn direkt und verlustarm mit Windenergie versorgt werden. Die Vensys Elektrotechnik GmbH an der Dieselstraße 12 in Diepholz ist auch an dem Projekt „PV4Rail“ beteiligt, das Systemtechnik für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen entlang der Bahnstrecken in die Oberleitungen der Deutschen Bahn entwickelt.

Windenergie direkt in die Bahn-Oberleitung

Das sind zwei Beispiele für Innovationen, die bei Vensys eine große Rolle spielen. Beim Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg wurde das Unternehmen am Freitag dafür ausgezeichnet. Vensys gehört demnach zu den „Top 100 der innovativsten Unternehmen des Mittelstandes“. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar überreichte die Auszeichnung an Linus Schippmann, Sohn des Geschäftsführers Urban Schippmann.

Zum zweiten Mal ausgezeichnet

Der von der Compamedia GmbH organisierte Unternehmensvergleich hatte dieses Jahr seine 30. Auflage. 550 Unternehmen hatten sich um die Auszeichnung beworben. 300 setzten sich durch – jeweils 100 pro Größenklasse. Vensys hatte vor zwei Jahren schon einmal mitgemacht und war unter die „Top 100“ gekommen.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung ist ein ausführlicher Fragebogen. Hierbei erfasst und bewertet die wissenschaftliche Leitung die Bewerber in fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team hatten Innovationsmanagement und Innovationserfolg der Bewerber anhand von mehr als 100 Kriterien überprüft. Die Innovationsstärke der 300 Top-100-Unternehmen wird an Kennzahlen deutlich. So wurden im Zeitraum 2019 bis 2021 ihnen 887 nationale und 2 717 internationale Patente erteilt. Rund 41 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften die Top-Innovatoren mit Innovationen, also mit Marktneuheiten und innovativen Verbesserungen.

Strom- und Wechselrichter für Windkraftanlagen, Solarparks und Elektromobilität

Vensys hat knapp 100 Mitarbeiter und wurde in der mittleren Größenklasse ausgezeichnet. Im Jahr 2008 war die Vensys Elektrotechnik GmbH gegründet worden. Sie produziert Strom- und Wechselrichter für Windkraftanlagen, Solarparks und die Elektromobilität in der ganzen Welt. Dabei setzt die Diepholzer Firma laut einem Unternehmensportrait von Compamedia auf Ideen aus der Belegschaft. „Ziel unserer Überlegungen ist es, zu erkennen und zu entwickeln, was die Menschheit in Zukunft brauchen wird. Eine dieser Überlegungen war etwa die Idee eines Mitarbeiters, Windenergie direkt in das Bahnstromnetz einzuspeisen“, wird Geschäftsführer Urban Schippmann darin zitiert. Diesen Erfolg mache das positive Innovationsklima möglich, das im Haus herrsche und das den Mitarbeitern viel Freiraum lasse. Schippmann: „Theoretisch kann unser Team die gesamte Arbeitszeit für eigene Ideen nutzen.“