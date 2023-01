Diepholzer Stadtverwaltung: Arbeit in Krisenzeiten

Wo gibt es Unterstützung in Krisenzeiten? Die Stadt Diepholz hat mit dem Diakonischen Werk übersichtlich Institutionen und Ansprechpartner in einem Flyer zusammengefasst. Dieser liegt ab Ende Januar aus beziehungsweise wird verteilt. Bürgermeister Florian Marré und Fachdienstleiterin Petra Hage präsentieren ein erstes Exemplar. © Jansen

Bis zu dreimal mehr Wohngeld-Anträge, viele Flüchtlinge, hohe Energiekosten, Innenstadtsanierung und weitere Projekte: Die Diepholzer Stadtverwaltung steht 2023 vor vielen Herausforderungen. Für die Bürger gibt es in Kürze eine Übersicht in Prospektform, wo sie in Krisenzeiten Unterstützung bekommen können.

Diepholz – Eine Stelle für die Wohngeld-Bearbeitung hat die Stadt Diepholz neu geschaffen, zwei weitere im Rathaus sind von der Kommunalpolitik genehmigt und können kurzfristig besetzt werden: Das neue „Wohngeld Plus“-Gesetz der Bundesregierung bedeutet für die Städte und Gemeinden – also auch für die Stadt Diepholz – erheblichen Mehraufwand, der durch mehr Personal bewältigt werden muss. Zuschüsse gibt es dafür hingegen nicht für Kommunen, sie müssen die Kosten selber tragen.

Die Wohngeldreform wurde angesichts der stark gestiegenen Energiekosten umgesetzt. Nun haben mehr Menschen Anspruch auf diesen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten von selbst genutztem Wohneigentum, da die Einkommensgrenzen erhöht sind. Bundesweit wird mit einer Verdreifachung der Anträge in den Rathäusern gerechnet.

„In der Stadt Diepholz ist dieser riesen Run bislang ausgeblieben“, erklärt Bürgermeister Florian Marré im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Es habe aber in den ersten Wochen des neuen Jahres aber schon etwa 20 Prozent mehr Wohngeld-Anträge gegeben. „Bislang hatten wir etwa 120 Anträge im Jahr“, berichtete die zuständige Stadtverwaltungs-Fachdienstleiterin Petra Hage. Die Bearbeitung ist aufwendig, da jeder Antrag individuell geprüft und berechnet werden muss. Ziel der Stadt Diepholz ist, die Bearbeitungszeit wie bisher bei einigen Wochen zu halten. „In Hannover warten die Antragsteller bis zu einem Jahr“, nennt Petra Hage ein Beispiel, „aber die Menschen brauchen das Geld schnell.“ In der Landeshauptstadt ist der Fachkräftemangel in der Verwaltung noch mehr spürbar als in Diepholz, wo Bürgermeister Florian Marré aber auch Personalprobleme auf sich zukommen sieht. „Im Jahr 2030 haben die Verwaltungen den stärksten Fachkräftemangel aller Branchen“, blickt Marré auf Prognosen. Die Bearbeitung von Wohngeld-Anträgen erfordere Ausbildung und Erfahrung, so der Bürgermeister. Die neue Stelle der Stadtverwaltung konnte intern durch eine erfahrene Kraft besetzt werden.

Im Rathaus arbeiten derzeit etwa 70 Menschen. Insgesamt hat die Stadt Diepholz 155 Beschäftigte – inklusive Bauhof-Mitarbeitern, Reinigungskräften, Schulsekretärinnen und Mitarbeiterinnen der Mediothek. Ein seit 2015 hinzugekommenes großes Aufgabengebiet ist die Flüchtlingsbetreuung. Zwei Flüchtlingshelferinnen, die aus organisatorischen Gründen beim Diakonischen Werk und nicht im Rathaus angesiedelt sind, bezahlt die Stadt. 257 Flüchtlinge – die meisten aus Syrien und Afghanistan – hat die Stadt in den Jahren 2015/2016 im Zuge der großen „Welle“ aufgenommen. Damals war die Schaffung von Unterkünften das größte Problem. Anders stellt sich die Situation der Kriegsflüchtlinge dar, die seit März 2022 aus der Ukraine kommen. 338 dieser geflüchteten Menschen leben derzeit in Diepholz. Da Ukrainer sofort Anspruch auf das Bürgergeld (früher „Hartz IV“) haben und auch arbeiten dürfen, finden sie relativ gut private Wohnungen. Zentrale Unterkünfte muss die Stadt für sie nicht bereitstellen. „Wir haben insgesamt 88 Meldeadressen von Ukrainern in der Stadt“, so Fachdienstleiterin Petra Hage. Nur zehn davon seien städtische Wohnungen. Auch die soziale Struktur der Flüchtlinge aus der Ukraine sei eine andere als in den Jahren 2015/2016. Damals kamen vorwiegend junge Männer.

Die aktuell 338 ukrainischen Schutzsuchenden in Diepholz umfassen nahezu alle Altersgruppen. Sie teilen sich laut Stadtverwaltung so auf: Zwei Drittel sind Frauen, über 18 Jahre alt sind 234, im Kita-Alter (ein bis sechs Jahre) sind 25, davon werden derzeit zwölf in Kitas betreut. Das Grundschulalter haben 31 der ukrainischen Geflüchteten. „In diesem Personenkreis haben wir keine großen Probleme. Viele äußern große Dankbarkeit und den Willen, sich zu integrieren und etwas zu tun“, so Bürgermeister Marré.

Größere Probleme hat die Stadt mit den stark gestiegenen Energiekosten. Die Verwaltung hat intern viele Maßnahmen zum Energiesparen erarbeitet. Die Stadt und andere Institutionen bieten Bürgern in der derzeitigen Krise viele Möglichkeiten zur Unterstützung und Beratung. In dem neuen Prospekt „Unterstützung in Krisenzeiten“, hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk jetzt die Institutionen und Ansprechpartner übersichtlich zusammengefasst. Diese Orientierungshilfe ist derzeit in Druck und liegt ab Ende Januar an vielen Stellen in Diepholz aus beziehungsweise wird dann verteilt. Themen sind Bürgergeld, die Lebensmittelausgabe Diepholzer Platte Plus, Beratung zu Energieschulden und Sozialleistungen beim Diakonischen Werk, Kinderzuschlag (Familienkasse Niedersachsen-Bremen), Energieberatung bei den Stadtwerken Huntetal sowie Wohngeld und Grundsicherung im Alter (bei der Stadt Diepholz zu beantragen). Zu all diesen Bereichen sind Telefonnummern und Mailadressen von Ansprechpartnern in dem Flyer genannt. Für Menschen, die lieber digital Kontakt aufnehmen oder sich informieren wollen, sind zu den jeweiligen Themenbereich QR-Codes abgedruckt. Für Bürgermeister Marré ist wichtig, dass die Menschen nicht aus falsch verstandener Scham auf Geld verzichten: „Sie sollen die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen.“