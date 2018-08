Stadtfest mit „Streetfood-Circus“ erfolgreich gestartet

Diepholz - Von Sven Reckmann. Es gibt Feiern auf dem Diepholzer Marktplatz, die werden mit Böllerschüssen eingeläutet – der Großmarkt lässt grüßen. Der „Startschuss“ zum Diepholzer Stadtfest Freitag war damit verglichen fast schon besinnlich: Ganz ohne „Knalleffekt“ brachten Mark Kürble, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz und Bürgermeister Florian Marré am frühen Abend die dreitägigen Feiern auf dem Marktplatz auf den Weg: Applaus gab's trotzdem, das Stadtfest ist eröffnet.

„Wir können Wetter“, betont der Fördergemeinschafts-Vorsitzende regelmäßig. Auch in diesem Jahr habe man einen „Joker gezogen“, und mit dem Gewitter vom Vortag eine Abkühlung bestellt. So feiert es sich doch etwas unbeschwerter als bei den fast vierzig Grad der Vortage.

Kürble begrüßte neben Marré auch den stellvertretenden Bürgermeister Gerhard Albers, Bernd Öhlmann und Gerhard Friedrichs für die Diepholzer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dazu viele Gäste aus Politik, Vereinsleben und Diepholzer Institutionen. Einen breiten Raum nahm der Dank an die vielen Sponsoren ein, an die Helfer und an das ehrenamtliche Vorstandsteam der Fördergemeinschaft, die es ermöglichen, dass das Stadtfest überhaupt stattfinden kann.

Dem schloss sich Bürgermeister Florian Marré an: „So etwas ist nur gemeinsam und mit ganz viel Unterstützung möglich.“

Die Fördergemeinschaft wagt sich mit dem Stadtfest auf neues Terrain – im wahrsten Sinne des Wortes: Zum ersten Mal findet das Fest auf dem Marktplatz statt, zum ersten Mal wird es mit einem „Streetfood-Circus“ kombiniert, bei dem die unterschiedlichsten Speisen angeboten werden. 24 Foodtrucks sind dazu in einem weiten Karree auf dem Marktplatz aufgebaut, da fällt die Auswahl schwer. „Das Angebot ist toll und alle sind hochmotiviert“, so Kürble.

Verheißungsvoller Start

Der Start war durchaus verheißungsvoll: Viele Besucher schlenderten schon kurz nach der Eröffnung durch das Budenrund. Viele sondierten das Angebot, und so mancher wurde fündig, nahm schon auf den Sitzbänken Platz, die in der Mitte des Buden-Karrees zum Teil beschirmt aufgebaut sind. „Streetfood ist in aller Munde“, hatte es Marré formuliert. „An den Buden ist schon einiges los, ich bin mir sicher, dass wir ein schönes Wochenende erleben.“

Während der „Streetfood-Circus“ ein Komplett-Angebot einer Osnabrücker Agentur ist, kümmern sich die ehrenamtlichen Fördergemeinschafts-Mitglieder um den Bühnen-Teil des Stadtfestes. Das Musikprogramm hat der Steinfelder Künstler und Musiker David Beaven ehrenamtlich organisiert.

Als Höhepunkt für den Abend war Freitag ein Auftritt der Londoner Band „Yossarian“ geplant.

Samstag wird das Stadtfest um 14 Uhr mit DJ Ralf Burnett fortgesetzt, am Abend ab 22 Uhr bieten als Höhepunkt die „Free Steps“ bewährten Top-40-Sound. Vorher – am Nachmittag ab 15 Uhr – haben Nachwuchstalente auf der Bühne bei einem Singer/-Songwriter-Wettbewerb ihren großen Auftritt.

Sonntag gehört die Bühne unter anderem der „Big Band 30 plus“ (ab 15.30 Uhr), ab 17.15 Uhr heißt es „Samba Mista Neben“.

Der Eintritt zum Stadtfest ist frei.