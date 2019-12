Fördergemeinschaft: Diepholzer Stadtfest zieht vor das Rathaus

Die Negativ-Erfahrungen aus dem Jahr 2018 wirken nach: Eine Gruppe ehrenamtlich Engagierter will die Fäden für die Organisation des Stadtfestes 2020 in die Hände nehmen.

Diepholz Das Diepholzer Stadtfest 2020 wird auf dem Rathausmarkt stattfinden, und es wird – nach den negativen Erfahrungen 2018 auf dem Marktplatz - nicht von einer externen Agentur organisiert. Eine neue Gruppe von Diepholzern, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, kümmert sich um die Organisation.

Erste Erfahrungen hat die Gruppe unter dem Dach der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz jetzt schon beim Diepholzer Weihnachtsmarkt gemacht.

Durch diese Gruppe mit dem Arbeitstitel „Veranstaltungen“ und eine weitere, noch inoffizielle Gruppe mit Einzelhändlern, die sich um die verkaufsoffenen Sonntage in Diepholz kümmern, ist die Zukunft der Fördergemeinschaft als Veranstalter sehr wahrscheinlich gesichert.

Kürble will Bestand der Fördergemeinschaft sichern

Wie mehrfach berichtet, hat der derzeitige Vorstand angekündigt, nach vielen Jahren mit großem ehrenamtlichen Engagement bei der Jahreshauptversammlung am 2. März im Gasthaus Laker-Wiele nicht wieder anzutreten. Noch-Vorsitzender Mark Kürble, der sich als Kommunalpolitiker engagieren möchte, ist optimistisch, die seit 45 Jahren bestehende Fördergemeinschaft auch vereinsrechtlich weiterhin zu sichern.

Während die Mitglieder der Arbeitsgruppe neue Ideen und praktische Unterstützung beisteuern, wollen sie juristisch (noch) nicht in die Verantwortung, also keine Vorstandsposten übernehmen. Das ist nach jetzigem Stand kein Problem. „Wir haben Interessenten und diese zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen“, sagte Mark Kürble unserer Zeitung. Er ist optimistisch, dass bei der Versammlung genügend Kandidaten da sind, um alle vereinsrechtlich notwendigen Posten zu besetzen. Die praktische Arbeit würden dann Gruppen übernehmen – wie es jetzt schon für die Veranstaltung „Kunst in der City“ läuft, die ehrenamtlich engagierte Bürger unter der Leitung von Bärbel Schmitz seit Jahren organisieren.

Gruppe sammelt bei Weihnachtsmarkt Erfahrungen

Die neue Arbeitsgruppe kam durch einen Aufruf der Diepholzerin Stefanie Tröbs-Kütemann zusammen. Beim Weihnachtsmarkt ließen die Mitglieder schon kleine Neuerungen einfließen – wie die Feuerschale mit Stockbrotbacken für Kinder. Nun hat die etwa zehnköpfige Gruppe ihr erstes großes Projekt in Vorbereitung: Das Diepholzer Stadtfest.

„2018 war es eine Katastrophe“, blickt Mark Kürble selbstkritisch auf die Veranstaltung auf dem Marktplatz zurück. Seinerzeit hatte die Fördergemeinschaft die Organisation des Festes mit „Food Truck Festival“ extern vergeben.

Stadtfest 2020 vom 10. bis 12. Juli

Alle zwei Jahre veranstaltet die Fördergemeinschaft bislang ein Stadtfest – im Wechsel mit dem Weinfest auf der Schlossinsel.

Das Stadtfest 2020 soll von Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 12. Juli stattfinden. Das ist das Wochenende mit dem Finale der Fußball-EM. Für eine Übertragung und andere Aktionen soll eine große LED-Leinwand beschafft werden.

Livemusik auf der Bühne

Als Ort des Stadtfest-Geschehens ist der Rathausmarkt inklusive Parkplatz sowie der Gartenbereich an der Lohne und Lappenberg vorgesehen. Am Samstagabend spielt die Band „Smile“ auf der großen Bühne. Weitere Livemusik sucht die Arbeitsgruppe noch. Auch ist sie auf der Suche nach Sponsoren. Die Stadt Diepholz bezuschusst das Fest wieder.

Der Stadtverwaltung ganz die Organisation von Veranstaltungen in Diepholz zu übertragen, hält Mark Kürble nicht für sinnvoll. Die Stadt müsste beispielsweise sämtlich Arbeiten öffentlich ausschreiben. Die ehrenamtlich tätige Fördergemeinschaft – beziehungsweise eine Gruppe unter ihrem Dach – kann flexibler arbeiten.

Inzwischen 200 Mitglieder

„Es wäre ein Drama, wenn sich wider Erwarten keine Interessenten für den Vorstand fänden“, so Mark Kürble. Aber er geht nicht davon aus, dass es so weit kommt und er die Fördergemeinschaft, die 200 Mitglieder hat, abwickeln müsste.

„Die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, betont Kürble rückblickend. Natürlich habe man auch Fehler gemacht. Angesichts immer wieder auftretender Nörgler habe man zudem ein „dickes Fell“ gebraucht. Die Mitglieder der neuen Arbeitgruppe in der Fördergemeinschaft wollen hingegen nicht meckern, sie wollen anpacken!