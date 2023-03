Diepholzer Sportlerball: Vorverkauf beginnt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Für Live-Musik beim Diepholzer Sportlerball sorgt die Band „Free Steps“. © Free Steps

Die 350 Eintrittskarten sind frisch gedruckt: Der Vorverkauf für die Neuauflage des Diepholzer Sportlerballs am Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr in der Festhalle „Residenz“ am Junkernhäuser Weg 6 beginnt am Dienstag, 28. März.

Diepholz Zu bekommen sind die Karten für den Diepholzer Sportlerball dann in der Geschäftsstelle der Mediengruppe Kreiszeitung (Diepholzer Kreisblatt) an der Bahnhofstraße 9 in Diepholz (ab 10 Uhr) sowie bei Juwelier Ahrens in der Diepholzer Fußgängerzone (Lange Straße 15).

Im Eintrittspreis von 75 Euro ist ein „Gala-Bufett enthalten. Die nummerierten Karten sind nach Tischen sortiert. Der Erlös der Veranstaltung kommt Sportvereinen in Diepholz zugute. Für Live-Musik sorgt die Band „Free Steps“.

Der Diepholzer Unternehmer Andreas Pörschke, Sponsor der Diepholzer Handballdamen „HSG Lady Lions“, hat den Ball spontan organisiert, nachdem die Idee bei einem Handballspiel in Diepholz aufgekommen war. 2004 hatte der letzte Sportlerball in Diepholz stattgefunden – veranstaltet von den SG-Abteilungen Tennis und Rudern. Das Besucherinteresse war zu gering geworden. Jetzt scheint das Interesse an dem festlichen Ball wieder groß zu sein. Andreas Pörschke: „Ich habe schon 100 Karten-Reservierungen.“