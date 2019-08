Diepholzer spenden für „Ewige Weisheit“

Benefizkonzert mit „Dorfrock“ endet mit 2 472 Euro für Skulptur von Kang Muxiang

+ Gefühlvoll, rockig oder auf den „Country Roads“ von John Denver unterwegs: Die Aschener Band „Dorfrock“ hat längst Kultstatus. In Diepholz gab sie ein Benefizkonzert für die Skulptur „Ewige Weisheit“. Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - Von Simone Brauns-bömermann. Was haben handgemachte Musik der Kultband „Dorfrock“ und eine Skulptur aus Stahlseilen gemein? Beides ist nachhaltig. Genau das zog am Samstagabend zahlreiche Diepholzer an die Nicolai-Kirche. Dort steht seit knapp einem Jahr die überlebensgroße Skulptur des taiwanesischen Künstlers Kang Muxiang mit dem Titel „Ewige Weisheit“, gefertigt aus Service-Kabeln des Express-Aufzuges des Wolkenkratzers Taipei 101.