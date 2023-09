Schlossfest: Das Rezept kommt an

Von: Simone Brauns-Bömermann

Das erstes Schlossfest in Diepholz ist ein gemütliches Treffen der Generationen.

Diepholz – Auf einigen Tischen stehen statt Weinschoppen Bierhenkelgläser. So sollte es sein: Der Wandel vom reinen Weinfest fürs gesetzte Publikum hin zum Fest für alle Geschmäcker ist in Diepholz mit dem ersten „Schlossfest“ gelungen. Zwar überwogen die Weinstände mit herrlichsten Namen wie im besten Loriot-Sketch „Wohlsein!“, doch die Hopfen-Liebhaber kamen auch auf ihre Kosten.

Mit neuem Namen und bekanntem Rezept – gute Musik zum gemütlichen Schoppen oder hellem Kühlen – gingen Freitag und Samstag auf.

Mit dem Fest auf dem Schlossparkgelände kam neu der Kunsthandwerkermarkt im Schlossinnenhof. „Bei mir haben sich 17 Kunsthandwerker angemeldet“, sagt Organisator Jan Frank. Der junge Mann, der durch seine Kreativwerkstatt in Diepholz bekannt und ab Oktober mit seinem Sortiment im Goose-Outlet zu finden ist, lächelt. Als die Aussteller am Samstagabend abbauen, hat er nur in zufriedene Gesichter geschaut. „Ich habe der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz gesagt, dass ich Lust hätte, so einen Markt zu organisieren.“

Heike Gudert aus Bassum steht als letzte auf der Leiter und holt die letzten Traumfänger aus dem Baum im Innenhof des Schlosses: „Ich bin sehr zufrieden, alle Aussteller, mit denen ich sprach, auch.“ Wer mag, dem gibt es ein DIN-A4 Papier mit der Sage vom Traumfänger der Lakota-Indianer mit. Sehr lesenswert, weil das Fazit Mut macht: Schlechte Ideen werden im Netz gefangen, die guten fließen durch das mittlere Loch zum Besitzer…

Auch „Good vibrations“ liefern die fünf Bands an den zwei Tagen des Schlossfestes (Freitag Parkside 33 und Downbeat, Samstag Redkorps Diepholz, die Dusty Darren Band und The Donkey Shots and The Wannabe Queen). Außer bei The Donkey and The Wannabe Queen setzten die Veranstalter auf Bands aus der engen Region. Mit den Redkorps-Jungs aus dem Schützenkorps Diepholz kamen Lokalmatadore ins Spiel. Ihre roten Hüte und Schuhe sind unverwechselbares Markenzeichen und die nächste Auflage des Fanfarenzugs Diepholz. Die Musiker der Dusty Darren Band sind ehemalige Schüler der Jahnschule und lieben Blues, Rock und Jazz. Ihre Musiker Dusty Darren Kuba (Gitarre und Gesang), Josua Aaron Lück (Bass) und Andreas Subbotin (Schlagzeug) spielten schon letztes Jahr beim Diepholzer Stadtfest, die Band gründete sich 2016. Sie spielen handfesten, ehrlichen Rock und können auch Balladen. „Wir spielen nur eigene komponierte Stücke“, das ist Dusty Darren Kuba wichtig. Viele Besucher am Samstag kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, besuchen am Nachmittag gegenüber an der Münte, das vom Café Freiraum organisierte „Sommerfest der Kulturen“.

Eigentlich ist der Erfolg rund um ein Schloss vorprogrammiert: In Diepholz war es so. Die Diepholzer lockte das Schlossfest weg vom heimischen Herd, Wein, Bier, Eis, Limo und eine handfeste Bratwurst vom Grill gab es im Schlosspark. Vielleicht trugen die Traumfänger im Schlossinnenhof ein Stück zum Gelingen bei, gesichert ist, dass es die Bands, die Stände und die Besucher waren, die das Fest zum wichtigen Fest im Spätsommer für Diepholz machten. Die Stimmung war sommerlich gut, Genuss garantiert und die Gemütlichkeit hatte einen hohen Stellenwert.

