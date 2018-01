Diepholzer Schiedsmann hört vorzeitig auf

Diepholz - Viele Fälle sind nicht angefallen in den drei Jahren, in denen Franz Jakob Schiedsmann für den Bezirk Diepholz 1 war. „Es waren nur zwei Nachbarschaftsstreitigkeiten“, berichtete er unserer Zeitung. Die schlichtenden Gespräche hätten ihm Spaß gemacht.

Was ihn mit veranlasst habe, das Ehrenamt des Schiedsmannes zwei Jahre vor Ablauf der fünfjährigen Amtszeit aufzugeben, seien die vielen aufwendigen Formulare gewesen, die er ausfüllen musste.

Im Januar 2015 hatte der heute 74-jährige Franz Jakob das Schiedsamt für den Bezirk Diepholz 1 übernommen. Sein Nachfolger wird vom Rat für fünf Jahre gewählt – voraussichtlich am 8. März – und muss dann vom Amtsgericht bestätigt werden. Sven Conradi bestätigte unserer Zeitung , dass er die Nachfolge Jakobs antreten möchte.

Unkomplizierter, schneller und kostengünstiger als ein Gericht

In Niedersachsen arbeiten etwa 600 Menschen ehrenamtlich als Schiedsfrauen oder -männer. Ihre Aufgabe ist es, Streitigkeiten außergerichtlich zu schlichten. Dabei sind sie sehr erfolgreich und lösen einen Streit häufig unkomplizierter, schneller und kostengünstiger als ein Gericht, so die Stadt Diepholz in einer Pressemitteilung. Meist sind es Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder Bekannten, zum Beispiel über Behauptungen, die einer von beiden aufgestellt hat, oder Dinge, die der eine getan oder unterlassen hat. Dabei möchten die Schiedsfrauen und Schiedsmänner nicht nur den Streit klären, sondern auch dazu beitragen, dass die Beteiligten wieder ein gutes Verhältnis miteinander pflegen.

Im Rathaus bedankte sich Bürgermeister Dr. Thomas Schulze bei Franz Jakob für die geleistete ehrenamtliche Arbeit in den letzten Jahren und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. - ej