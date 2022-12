Diepholzer Rat erhöht Steuern und Gebühren

Von: Eberhard Jansen

Weihnachtsbäume vor dem Diepholzer Rathaus. Im Sitzungssaal ging es am Donnerstagabend vor allem um Geld, das die Stadt einnimmt und ausgibt. © Jansen

Die Stadt Diepholz erhöht Steuern und Gebühren, dadurch wird das Defizit im Haushalt 2023 laut Plan etwas geringer.

Diepholz – Die städtischen Finanzen standen im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Diepholzer Rates am frühen Donnerstagabend im Rathaus. Vor nur drei Zuhörern diskutierten die ehrenamtlichen Politiker und der hauptamtliche Bürgermeister darüber.

Bevor der städtische Haushalt des nächsten Jahres Thema war, ging es um die im Vorfeld angekündigten Änderungen der Satzungen zur Erhebung von Steuern und Gebühren (wir berichteten). 29 Ratsmitglieder stimmten für die Änderungen. Sonja Syrnik (SPD) war gegen alle Erhöhungen, AfD-Ratsherr Alfons Muhle stimmte gegen einige Satzungsänderungen, enthielt sich bei anderen. Laut Ratsbeschluss werden zu Beginn des Jahres 2023 die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung, die Schmutzwasserbeseitigung und die Straßenreinigung erhöht.

Stadtverwaltungs-Fachdienstleiter Michael Klumpe betonte, dass die Stadt gesetzlich verpflichtet sei, bei der Höhe von Gebühren kostendeckend zu sein. Gibt es eine Unterdeckung, müssen sie erhöht werden – das liegt nicht im Ermessen der Kommune. Umgekehrt können aber Gebühren auch sinken. Das ist in Diepholz bei den Friedhöfen der Fall. Hier hat die Nachkalkulation ergeben, dass es eine Überdeckung gab, die Gebühren also höher als die Kosten für die Stadt waren. Der Rat passte die Satzung entsprechend an.

Gewerbesteuer nun bei 410 Prozent

Auch stimmte die große Ratsmehrheit dafür, die Gewerbesteuer von 370 auf 410 Punkte zu erhöhen. „Die Gewerbesteuer ist eine reine gewinnbasierte Steuer, sodass tatsächlich nur die Betriebe, die trotz der aktuellen Krise Gewinne einfahren, belastet werden“, erklärte Bürgermeister Florian Marré. Auch im Wettbewerb mit anderen Städten sei es nun noch wichtiger, die Vorzüge der von der Stadt Diepholz gebotenen Infrastruktur hervorzuheben. Marré: „Seien es die Bildungseinrichtungen, Spielplätze, Wohngebiete oder auch die Gewerbegebiete, die mit Millionenbeträgen subventioniert angeboten werden.“ Die Grundsteuer A und B wird laut Ratsbeschluss ebenfalls erhöht – allerdings erst zum 1. Januar 2024. Mit der neuen Steuerhöhe liege Diepholz unter dem Landesdurchschnitt, so Florian Marré.

Unmut wegen Äußerungen des AfD-Ratsherrn

AfD-Ratsherr Alfons Muhle lehnte sämtliche Gebührenerhöhungen ab, „weil das Geld an anderer Stelle für andere Länder und andere Völker rausgepfeffert wird.“ Mit dieser und weiteren Äußerungen zog sich Muhle in der Sitzung den Unmut von Bürgermeister Florian Marré („So agieren wir hier im Stadtrat nicht.“) ebenso zu wie den von weiteren Ratsmitgliedern, darunter Manfred Albers (SPD). Dieser warf Muhle das „Schüren von Fremdenfeindlichkeit“ vor.

Viele Investitionen: Fehlbeträge im Haushalt

Dass die fetten Jahre vorbei sind, zeigt sich im Diepholzer Haushaltsplan 2023. Diesen beschloss der Rat gegen die Stimmen von SPD und Grünen. Durch erhöhte Steuern und ähnliche Abgaben zeigt sich im Ergebnishaushalt ein Zuwachs von rund 1,4 Millionen Euro. Trotzdem gibt es ein Defizit und es wird eine Kreditaufnahme von bis zu fünf Millionen Euro ausgewiesen. Der Finanzhaushalt 2023 ist gleichzeitig der Finanzplan für die kommenden drei Haushaltsjahre und macht deutlich, dass auch für 2024 und 2025 nach derzeitiger Planung mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen ist. Grund sind Investitionen der Stadt in den nächsten Jahren, die insgesamt zehn Millionen Euro umfassen. Dazu gehören beispielsweise die Innenstadtsanierung und die Neugestaltung des früheren Hotels Steuding am Bahnhof.

Stadt zahlt 4,3 Millionen Euro für Kinderbetreuung

Auch Kostensteigerungen sind ein Problem. „Die Energiekosten werden sich verdoppeln und sind mit einer Million Euro im Haushalt abgebildet“, erklärte Wilhelm Reckmann (FDP). Für die Kinderbetreuung zahlt die Stadt 4,3 Millionen Euro, wobei der Zuschuss des Landkreises Diepholz von einer Million Euro schon berücksichtigt ist.

Für die CDU sagte Marcel Scharrelmann: „Als Kommune haben wir die Aufgabe, eine gute Infrastruktur anzubieten. In Diepholz soll man weiterhin gut leben können. Daher setzen wir mit dem Haushalt unsere Bemühungen in der Stadt- und Ortsteil-Entwicklung fort.“

Die SPD sah das anders. „Wir haben den Anspruch, Politik für die ganze Stadt zu machen. Das sehen wird mit diesem Haushalt nicht“, so Manfred Albers. Die CDU/FDP-Mehrheit habe auf Zukunftsfragen der Stadt einen anderen Blick. Vieles werde nach hinten geschoben. Die Grünen lehnten den Haushalt als zu wenig sparsam ab.

Stadt Diepholz an „verschiedensten Grenzen“

Bürgermeister Florian Marré schilderte in seiner Haushaltsrede die Lage: „Die anstehenden Aufgaben, wie beispielsweise die Berechnung und die Auszahlung des Wohngeldes an einen deutlich größeren Personenkreis ab dem 1. Januar 2023 sowie die Herausforderungen des überproportionalen Zuwachses aufgrund der Flüchtlinge und beeindruckenden Geburtenzahlen, bringen die Stadt Diepholz an verschiedenste Grenzen. Insbesondere eben auch an finanzielle Grenzen. Und aus diesem Grund haben wir mit diesem Haushaltsentwurf ein noch nie da gewesenes Volumen von über 38 Millionen Euro.“ Die finanzielle Ausstattung der Kommunen sei aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und weit unter dem, was als ausreichend und fair betrachtet werden könne, so Marré. Es müsste mehr Geld von übergeordneten Stellen an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden, forderte der Diepholzer Bürgermeister.