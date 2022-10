Diepholzer bleibt im Landtag

Von: Eberhard Jansen

Der wiedergewählte CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann bei seiner Stimmabgabe im Wahllokal Feuerwehrhaus Heede. © Jansen

Der CDU-Abgeordnete Marcel Scharrelmann wurde wiedergewählt. Mit ihm ist erneut ein Diepholzer im Niedersächsischen Landtag vertreten.

Diepholz – Marcel Scharrelmann hat es wieder geschafft: Mit ihm ist erneut ein Diepholzer im Niedersächsischen Landtag vertreten. Der 39-jährige CDU-Politiker bekam zwar die meisten Stimmen im Wahlkreis 41 (39,95 Prozent), musste aber auch – dem Trend seiner Partei entsprechend – Verluste gegenüber der Wahl 2017 hinnehmen. Damals hatte Scharrelmann einen Erstimmen-Anteil von 44,12 Prozent und wurde Nachfolger von Karl-Heinz Klare als Diepholzer CDU-Politiker im Landtag.

Marcel Scharrelmann bedauerte das Abschneiden seiner Partei, freute sich aber, dass er ein starkes persönliches Erststimmen-Ergebnis erzielte: „Acht Prozent über dem Partei-Durchschnitt!“ Das sei für ihn ein Zeichen, dass sein Engagement seit 2017 eine Wertschätzung erfahre und er einen guten Job gemacht habe, sagte der 39-Jährige am Sonntagabend bei einer Diepholzer CDU-Wahlparty im Technikmuseum Heede. Er wolle sich in den nächsten fünf Jahren weiterhin insbesondere für seine Heimat einsetzen. Im starken Abschneiden der AfD auf Landesebene sieht Scharrelmann ein „Warnsignal“: „Wir müssen die Wähler davon überzeugen, dass es auch demokratische Alternativen gibt“, so der direkt wiedergewählte CDU-Landtagsabgeordnete. Wichtig sei auch, Politik den Menschen besser – und einfacher – zu erklären.

In seiner Heimatstadt Diepholz hatte Marcel Scharrelmann bei der letzten Landtagswahl 3 201 Erststimmen (46,73 Prozent) bekommen. Dieses Mal waren es weniger – nämlich 2 798. Das sind 42,75 Prozent. Damit liegt Scharrelmann in Diepholz aber immer noch deutlich vor seinen Mitbewerbern. Wiebke Wall (SPD) konnte in der Kreisstadt 26,25 Prozent (1 718 Stimmen) erzielen. Sie hatte bei der Wahl 2017 von 2 059 Diepholzern Erststimmen erhalten. Bei der FDP-Kandidatin Heike Hanker machten seinerzeit 582 Diepholzer ihr Erstimmen-Kreuz auf dem Wahlschein. Jetzt waren es 347.

Bei der Landtagswahl 2022 verzeichnete die Stadt Diepholz eine Wahlbeteiligung von 54,03 Prozent. Die Beteiligung in der Stadt hatte 2017 bei 56,84 Prozent gelegen. 12 232 Diepholzer waren dieses Mal wahlberechtigt.

Ehrenamtliche Wahlhelfer im Wahllokal Feuerwehrhaus Heede (von links): Anke Büker, Christian Meyer, Ralf Müller und Stephan Deharde. © Jansen

Von den Wählern in der Stadt Diepholz bekam Marcel Scharrelmann (CDU) 42,75 Prozent der Erststimmen, Wiebke Wall (SPD) 26,25 Prozent, Thomas Heidemann (Grüne) 10,11 Prozent, Heike Hannker (FDP) 5,30 Prozent und Michael Barth (Die Linke) 3,39 Prozent.

AfD-Kandidat: „Super gelaufen“

Deutliche Zuwächse auch in der Stadt Diepholz verzeichnete die AfD. Diese Partei hatte bei der Landtagswahl 2017 im Wahlkreis keinen Direktkandidaten gehabt. Dieses Mal trat der Diepholzer Alfons Muhle an, der es bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr aus dem Stand in den Rat der Stadt Diepholz geschafft hatte. In Diepholz holte er bei der Landtagswahl 798 Erststimmen, was 12,19 Prozent entspricht. Auffällig: Im Wahlbezirk „Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe“ bekam die AfD 29,19 Prozent der Zweitstimmen – mehr als SPD (23,76 Prozent) und CDU (22,40 Prozent). Muhle holte hier 27,25 Prozent der Erststimmen. Einstellige Prozentwerte hatte die AfD in den Wahlbezirken neues Rathaus, Aschen und in den drei Briefwahlbezirken.

„Super gelaufen“ zeigte sich Alfons Muhle bei einer AfD-Wahlparty in Hannover bester Laune. Die Tendenz habe man schon im Vorfeld gemerkt: „Es sind nicht so viele Plakate von uns zerstört worden wie sonst.“ Der Diepholzer stand auf Platz 22 der Landesliste seiner Partei. Einen Sitz im Landtag bekam der 65-Jährige – Stand Sonntagabend – nicht.

Die Linke blieb in Diepholz mit ihrem Direktkandidaten Michael Barth durchweg unter oder knapp über fünf Prozent der Stimmen.