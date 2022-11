Energiekrise: Diepholzer Hallenbad nun mit Holzhackschnitzeln beheizt

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Anschluss des Diepholzer Hallenbades „Delfin“an die Nahwärmeversorgung des Schulzentrums ist in einem Container, der auf dem Gelände der Jahnschule gegenüber der Mediothek steht. Das zeigen Mischa Flaspöhler (links) vom Landkreis Diepholz und Jakob Wiebe von den Stadtwerken Huntetal. © Jansen

Trotz Energiekrise und massiv gestiegener Kosten bleibt das Diepholzer Hallenbad „Delfin“ weiterhin geöffnet. Die Temperatur des Wassers in den Schwimmbecken und der Luft in den Räumen wird nicht abgesenkt – insbesondere mit Blick auf die Kinder, die hier schwimmen lernen, aber auch auf die anderen Nutzer. Lediglich das Wasser im Whirlpool ist kälter und die Rutsche nicht dauernd in Betrieb. Die Stadtwerke Huntetal als Betreiber des Hallenbades und der Landkreis Diepholz haben eine pragmatische Lösung gefunden, um Energie einzusparen, das Gasnetz zu entlasten und die Versorgung des Bades noch ökologischer zu gestalten.

Diepholz - Bei dieser Lösung wurden wurden freie Kapazitäten der Nahwärmeheizzentrale des benachbarten Schulzentrums eingesetzt. Diese Heizzentrale, die mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, kann die 500 Kilowatt liefern, die pro Stunde für den Badbetrieb benötigt werden. Eine Leitung aus einer früheren Nahwärme-Nutzung liegt noch im Boden. Für den Anschluss, der in einem Container auf dem Gelände der Jahnschule gegenüber der Mediothek ist, investierten die Stadtwerke etwa 35 000 Euro, so Jakob Wiebe, Funktionsbereichsleiter Gas/Wasser/Wärme bei dem regionalen Energieversorger.

Keine Absenkung der Wassertemperatur

Seit Mitte Oktober wird das Hallenbad mit klimaneutraler Wärme aus der Holzhackschnitzel-Heizzentrale beliefert. Am Mittwoch stellten Vertreter des Landkreises Diepholz, der Stadtwerke Huntetal und der Stadt Diepholz die Zusammenarbeit vor, die sich durch die Krise entwickelt hat. „Mit dieser Lösung können wir das Hallenbad Delfin weiterhin für unsere Besucher öffnen“, so Marc Krempig, Funktionsbereichsleiter Bäder bei den Stadtwerken Huntetal. Holzhackschnitzel sind derzeit billiger als Gas.

Vor dem Hallenbad „Delfin“, das nun nahezu klimaneutral über die Nahwärmezentrale des Schulzentrums mit Holzhackschnitzeln beheizt wird: Vertreter von Landkreis, Stadtwerken Huntetal und Stadt. © Jansen

Die Nahwärmeversorgung ergänzt das Energiekonzept des Hallenbades. Es ist bereits komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt. Seit einigen Jahren liefert ein Blockheizkraftwerk (BHKW) Wärme und Strom für das Bad. Dieses BHKW bleibt aus steuerlichen Gründen für einige Stunden in Betrieb. Als Reserve steht zudem eine Gasheizung im Bad zur Verfügung.

Umweltfreundliches Heizverfahren

Das Heizhaus an der GFS-Sporthalle wurde 2019 auf das umweltfreundliche Heizverfahren mit Holzhackschnitzeln umgestellt. Von hier aus werden das Berufsbildungszentrum, die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT), die Jahnschule, die beiden Sporthallen, das Gymnasium Graf-Friedrich-Schule, die Realschule sowie das Theater mit Nahwärme versorgt – und nun auch das Hallenbad „Delfin“.

„Die Schulen haben Vorrang“, betonte Mischa Flaspöhler, Fachdienstleiter Liegenschaften Landkreis Diepholz, für den Fall, dass es Probleme bei der Wärmeversorgung geben sollte.

Zur Vorstellung der Nahwärme-Zusammenarbeit von Landkreis und Stadtwerken kamen Landrat Cord Bockhop, Marc Krempig (Funktionsbereichsleiter Bäder der Stadtwerke Huntetal), Mischa Flaspöhler (Fachdienstleiter Liegenschaften Landkreis Diepholz), Matthias Partetzke (Geschäftsführer der Stadtwerke Huntetal, der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré, der die Idee zum Nahwärmeanschluss hatte, und Jakob Wiebe, Funktionsbereichsleiter Gas/Wasser/Wärme der Stadtwerke Huntetal, am Hallenbad zusammen.