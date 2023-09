Großmarkt: Mehr Sitzplätze durch neuen „Biergarten“

Von: Sven Reckmann

Teilen

Die „Kulinarische Genusswelt“ löst beim Diepholzer Großmarkt die „Kulinarische Weltreise“ ab. Der „Dorfplatz“ wird erweitert.

Diepholz – Die Kleiderordnung bei der jüngsten Sitzung des Diepholzer Marktausschusses war etwas festlicher als sonst. Das erklärte sich dadurch, dass Ausschussmitglieder gleich im Anschluss noch an der traditionellen Orgeltour teilnahmen, mit der die Diepholzer in den Nachbarkommunen für einen Besuch des 643. Diepholzer Großmarktes (vom 14. bis 17. September) warben.

Auch im Ausschussrund ging es natürlich um die sogenannte „fünfte Jahreszeit“. Marktmeister Jonas Bramlage gab einen Sachstandsbericht zu den Vorbereitungen.

87 Aussteller sind derzeit für den Markt zugelassen, „und wir haben tatsächlich schon eine kleine Warteliste“, sagte Bramlage. 14 Fahr-, beziehungsweise Laufgeschäfte gehören dazu, neun Ausschänke und vier Festzelte (Großmarkt-Zelt, Laker, Körstube und Kulinarische Genusswelt) sowie jede Menge Verkaufsstände und Buden.

Herausragend sind dabei sicherlich der Hochkettenflieger „Fly over“ und die Familienachterbahn „Coco Beach“ mit 30 Metern Frontlänge sowie das Laufgeschäft „Car Wash“, bei dem – der Name sagt es – das Wasser eine besondere Rolle spielt.

„Wir haben einige Highlights im Programm, auf die man sich freuen kann“, fasste Bramlage zusammen.

Aus der „Kulinarischen Weltreise“ wurde, wie schon berichtet, die „Kulinarische Genusswelt“. „Das Programm wird von Herrn Vatterodt durchgeführt und geplant“, erklärte Bramlage. Es werde in diesem Jahr zum Viehmarkt am 15. September ein Genussfrühstück angeboten. „Das war eine Bitte von Bürgern, die wir aufgenommen haben“, so Bramlage. Das Frühstück kostet 19 Euro pro Person, weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular gibt es unter www.diepholzer-großmarkt.de.

„Wir haben von der Grundform her den gleichen Aufbau, nur das Ambiente ist ein komplett anderes“, berichtete Bramlage (siehe Info-Text).

Zelt mit Lounge-Charakter und Bühnenprogramm

Die „Kulinarische Genusswelt“ auf dem Diepholzer Markt wird geplant und durchgeführt von Ulrich Vatterodt. Der Feinkosthändler aus Vechta verspricht den Großmarkt-Besuchern ein „komplett neues Zeltkonzept“. „Auf mehr als 900 Quadratmetern sorgen besondere Leckereien und musikalische Genussmomente für ein Event der ganz anderen Art.“ Mehr als 15 kulinarische Manufakturen erwarten den Gast, so Vatterodt. Besonderes Augenmerk sei auf die Optik des Zeltes gelegt worden. „Schwarze Wände und Decken sorgen in Verbindung mit meterlangen Traversen und vielen Lichtpunkten für eine Lounge-Atmosphäre.“

Abends wird es jeweils ein Bühnenprogramm geben. Donnerstag spielen „Buddy and Soul“, am Freitag „Trio Gomes“, am Samstag „Musical meets Rock“ und Sonntag schließlich „The Blues Brothers & The Musical Rat Pack“. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. sr