Diepholzer Großmarkt künftig ohne Feuerwerk, dafür aber mit einer „Happy Hour“?

Von: Sven Reckmann

Teilen

Ohne Feuerwerk aber mit „Happy Hour“? Die Verwaltung hat Vorschläge für ein geändertes Großmarkt-Konzept vorgelegt. Archi © Reckmann

Der Diepholzer Großmarkt gehört zu den Jahreshighlights - doch nicht alles an dem Großereignis erscheint der Stadt noch zeitgemäß. Über Neuerungen und Veränderungen wird beraten. Möglicherweise trifft es auch das Feuerwerk. Von einem Verzicht auf das Farbspektakel am Himmel ist erneut die Rede. Gründe dafür gibt es viele.

Diepholz – Braucht es zum Diepholzer Großmarkt ein Feuerwerk? Diese Frage wird jetzt von der Stadtverwaltung wieder ins Spiel gebracht. In den Vorschlägen für „konzeptionelle Anpassungen“ für das Volksfest ab 2023, die im städtischen Marktausschuss auf den Tisch kommen, ist von einem Verzicht auf das Feuerwerk die Rede. Auch die Zahl der Ausschank-Stände solle „sukzessive“ reduziert werden.

„Tradition vs. Umweltverschmutzung, traumatisierte Kriegsopfer, verängstigte Tiere. Viele Gründe sprechen dafür, nicht mehr an der Tradition eines Feuerwerks festzuhalten“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Gerade in Zeiten des Wandels, in der sich immer mehr Menschen mit Themen wie Klimawandel und Umweltschutz auseinandersetzen, werde das Feuerwerk zusehends kritisch beäugt. Jemand, der einen Krieg erlebt hat, nehme ein Feuerwerk mitunter deutlich anders wahr, als ein „Spaß-machendes-Ereignis“. „Gerade jetzt in diesen Zeiten ist den hier Schutzsuchenden gegenüber Rücksichtnahme geboten.“ Nicht zuletzt sei so ein Feuerwerk purer Stress für Tiere und versetze diese in Panik. Auch die Frequentierung des Feuerwerks habe in den vergangenen Jahren immer mehr nachgelassen.

Die Diskussion über das Feuerwerk ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung so etwas vorgeschlagen, in der Politik gab es dafür keine Mehrheit. In der kommenden Woche nun ein neuer Anlauf.

Zur Zahl der Ausschankstände heißt es, in der der Vergangenheit seien auf dem Marktgelände 15 davon genehmigt gewesen – nach Auffassung der Verwaltung zu viel für ein ausgewogenes Verhältnis von Imbiss-/Süßwarenständen, Fahrgeschäften, Kinderattraktionen und Getränkeausschänken. Auch führe die hohe Anzahl an Ausschänken zu einer Konkurrenz für die Festzelte, da die Zahl der Marktbesucher nicht ausreichend sei, um allen Ausschänken gerecht zu werden. „Zur Stärkung der Bestandsausschänke ist beabsichtigt, die Zahl der Ausschänke sukzessive zu reduzieren. Sollte ein bisheriger Betreiber seinen Ausschankplatz nicht wieder belegen, wird auf die Neuvergabe solange verzichtet, bis eine Zahl von maximal elf Ausschänken erreicht ist.“

Weiter schlägt die Verwaltung ein Ersetzen der Tütenaktion durch eine „Happy Hour“ am Eröffnungstag vor. Mit diesem neuen Ansatz solle zum einen mehr Transparenz für die Schausteller geschaffen als auch möglichst alle Kinder, die den Markt besuchen, glücklich gemacht werden – mehr als die, die bislang durch die Tütenaktion erreicht worden sind. Nach Vorstellung der Verwaltung soll es in Zukunft eine feste „Happy Hour“ geben, die am Donnerstag ab Markteröffnung bis 20 Uhr gelten soll.

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Markt, Soziales, Sport und Kultur ist am Donnerstag, 9. Februar im Rathaus. Sie beginnt um 16 Uhr. sr