Frühschoppen und „Viehmarkt“ - der Freitagvormittag auf dem Diepholzer Großmarkt in Bildern

Von: Carsten Sander

Teilen

Am Donnerstag wurde er eröffnet, am Freitag nahm der Diepholzer Großmarkt dann mit dem Frühschoppen und dem, was vom Viehmarkt übrig geblieben ist, richtig Fahrt auf. Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, fungierte während des Empfangs der Stadt Diepholz im großen Zelt als Gastredner, während draußen die Marktbesucher langsam auf Betriebstemperatur kamen. Hier die Bilder!

1 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

2 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

3 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

4 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

5 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

6 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

7 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

8 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

9 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

10 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

11 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

12 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

13 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

14 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

15 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

16 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

17 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

18 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

19 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

20 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

21 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

22 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

23 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

24 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

25 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

26 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

27 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

28 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

29 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

30 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

31 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

32 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

33 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

34 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

35 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

36 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

37 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

38 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

39 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

40 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

41 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

42 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

43 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

44 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

45 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann

46 / 46 Frühschoppen und „Viehmarkt“ auf dem Diepholzer Großmarkt © Sven Reckmann / Simone Brauns-Bömermann