Großmarkt mit Flohmarkt an allen vier Tagen

Von: Sven Reckmann

Der Diepholzer Großmarkt vom Riesenrad aus gesehen. In diesem Jahr wird es ein solches Bild nicht geben – es ist kein Riesenrad im Programm. © Archiv

Die „Kulinarische Weltreise“ beim Diepholzer Großmarkt wird zur „Kulinarischen Genusswelt“.

Diepholz – Der sogenannte „Schwarze Weg“ auf dem Diepholzer Großmarkt soll in diesem Jahr zu einem Flohmarkt werden. Entsprechende Pläne stellte Marktmeister Jonas Bramlage dem städtischen Marktausschuss vor. Der Flohmarkt soll an allen vier Festtagen (vom 14. bis 17. September) stattfinden. Die Tische sollen über Nordwestticket zu buchen sein und pro Tisch und Tag zehn Euro kosten. „Wir müssen auch eine Verbindlichkeit haben für eine Reservierung“, erklärte Bramlage. Insgesamt soll es Platz für 30 bis 35 Tische geben. Die von dort bekannten Verkaufsstände sollen weiter in Richtung Bremer Eck oder zu anderen Ausgängen platziert werden.

Neuerungen gibt es auch für das Zelt „Kulinarische Weltreise“. Das Gastronomie-zelt wird einen neuen Namen bekommen und wird ab diesem Jahr „Kulinarische Genusswelt“ heißen. „Wenn man ehrlich ist, war es zuletzt ja keine Weltreise mehr, sondern höchstens eine kurze Europareise“, sagte Bramlage. Die Stadt Diepholz sei hier eine Kooperation mit dem Feinkosthändler Vatterodt eingegangen, der sich auch um das Rahmenprogramm kümmere.

„Sie können davon ausgehen, dass das Zelt sehr viel moderner aussehen wird“, ließ Bramlage vor dem Marktausschuss durchblicken. Das Grundkonzept bleibe aber gleich, das Programm soll ein bewusster Kontrast zu den Festzelten sein; die Gäste sollen in Ruhe dort sitzen und etwas essen können.

Alle anderen Festzelte bleiben in gewohnten Händen: GastroMobil, Laker-Wiele und Körstube.

Zu den Fahrgeschäften: Ein Riesenrad gibt es in diesem Jahr nicht, an der Stelle wird der „Break Dancer“ aufgebaut. Highlights düften eine Achterbahn mit einer Frontlänge von 30 Metern sowie der Hochkettenflieger im Eingangsbereich zum Bremer Eck werden.

Insgesamt gebe es 74 Zulassungen, bilanzierte Veranstaltungsmanager Bramlage. „Damit lässt sich sagen, dass der Markt voll ist.“

Werbung gibt es wieder auf den verschiedensten Kanälen. Unter anderem sollen insgesamt 350 Plakate die Besucher auch im Umland auf den Markt aufmerksam machen.

Bleibt noch das Thema „Viehmarkt“. Der wird, wie schon im letzten Jahr, nichts „Tierisches“ an sich haben: „Stand jetzt gibt es nur die drei Getränkebuden“, meinte Bramlage auf Nachfrage aus dem Ausschuss.