Diepholzer Geschäft schließt nach mehr als 50 Jahren

Von: Eberhard Jansen

Die Diepholzer Filiale des Süßwaren-Einzelhändlers Arko wird Ende Januar geschlossen. © Jansen

Die Filiale von Arko – das Geschäft für Kaffee, Tee, Gebäck- und Süßwaren an der Langen Straße 11 in Diepholz - wird Ende Januar 2023 geschlossen. Das Unternehmen zieht sich ganz aus Diepholz zurück, bestätigte eine Sprecherin der Mediengruppe Kreiszeitung.

Diepholz – Die Schließung der Diepholzer Arko-Filiale erfolge aus rein wirtschaftlichen Gründen. „Auf Basis der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lässt sich dieser Standort nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, so die Arko-Sprecherin.

Sie erklärte weiter: „Hatten wir in den Jahren 2020 und 2021 noch auf eine Erholung mit Abklingen der Corona-Pandemie gehofft, belasten die Energiekostensituation, Inflation und die damit einhergehende Konsumzurückhaltung diesen Standort unverändert stark, so dass wir leider keine Chance auf einen profitablen Betrieb dieses Standortes sehen. Hinzu kommt die äußerst angespannte Situation am Arbeitsmarkt.“

Zwei Mitarbeiterinnen betroffen

In der Diepholzer Filiale sind nach Unternehmensangaben aktuell zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt. „Keine der zwei Kolleginnen wird ihren Arbeitsplatz verlieren“, so die Arko-Sprecherin. Arko war mehr als 50 Jahre in Diepholz vertreten: Die Filiale bestand seit dem 15. Oktober 1970. Letzter Öffnungstag ist der 26. Januar 2023.

Der Standort an der Langen Straße 11 gehört zu dem Bereich, den die Stadt Diepholz 2019 gekauft hat, um ihn im Zuge der Innenstadtsanierung neu zu gestalten. Das Gebäude mit der Arko-Filiale soll demnach wie weitere alte Häuser in dem Gebiet abgerissen werden (wir berichteten). Der neue Freiraum soll Anlaufpunkt und Aufenthaltsort für Bewohner und Besucher der Stadt Diepholz werden, das „neue Herz der Innenstadt“, so das aktuelle Konzept. Im Vorfeld gab es unbestätigte Informationen, dass Arko einen neuen Standort in Diepholz suche. Das hat sich nun erledigt.