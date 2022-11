Diepholzer Gans: Züchter seltener Haustierrasse geehrt

Von: Eberhard Jansen

Ehrung von Züchtern der Diepholzer Gans: (von links) Louis Schierbaum (Vorsitzender des Geflügelzüchterverein Diepholz), Heinrich Böckmann, Heinrich Evers, Monika Johanning, Herdbuchvereins-Vorsitzender Horst Johanning und Bürgermeister Florian Marré. © Jansen, Eberhard

Züchter der bedrohten Haustierrasse Diepholzer Gans kamen zum traditionellen Essen zusammen. Während einer Ehrung gab es für Züchterin Monika Johanning eine Überraschung.

Diepholz/Hemsloh – Die Diepholzer Gans wird nicht nur in Diepholz gezüchtet. Auch aus Eschede, Esens, Syke, Rheda-Wiedenbrück – und sogar aus Bamberg – reisten Züchter dieser bedrohten Haustierrasse an. Der Herdbuchverein für die Diepholzer Gans, in dem Züchter und Zuchttiere über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erfasst und gefördert werden, hatte wieder zum alljährlichen Gänseessen eingeladen. Nach dem Essen in der Gaststätte Nüßmann (Hemsloh) gab es Auszeichnungen für bei der Diepholzer Geflügelschau im September besonders gut bewerteten Diepholzer Gänse.

„Tradition bewahren und Zukunft gestalten“, dieses Motto der Stadt Diepholz gelte laut Bürgermeister Florian Marré auch für die Diepholzer Gans: „Sie ist ein Highlight für unsere Stadt.“

Zusammen mit dem Herdbuchvereins-Vorsitzenden Horst Johanning nahm Marré die Ehrungen vor. Louis Schierbaum, Vorsitzender des Geflügelzüchtervereins Diepholz, der die jährliche Geflügelschau ausrichtet, hatte dabei für Gänsezüchterin Monika Johanning eine Überraschung parat: Er überreichte ihr für einen bei dieser Schau gezeigten Ganter, der die Bewertungsnote „vorzüglich“ bekommen hatte, das „Diepholzer Schlossband“ des Vereins. Zuvor hatte Monika Johanning schon den Pokal für den besten Ganter erhalten. Heinrich Evers bekam den Pokal für das beste weibliche Tier. Für die beste Bewertung von männlichen und weiblichen Tieren bekam Horst Johanning einen Pokal. Der Pokal für die beste Gesamtleistung ging (in Abwesenheit) an Janette Liese. Für die beste Altgans wurde Marc Curth ausgezeichnet. Den Pokal „Reserveganter“ bekam Heinrich Böckmann, den Pokal „Reservegans“ Heinrich Evers, der auch mit dem Heinrich-Bollhorst-Gedächtnis-Band geehrt wurde.