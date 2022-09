Friedhof soll „Ruheallee“ bekommen

Die Entwurfsplanung zur „Ruheallee“: am unteren Bildrand ist der bestehende Friedhof zu erkennen, am oberen Bildrand verläuft die Diepholzer Landriede. © Stadt Diepholz

Auf dem Diepholzer Friedhof soll künftig „Bestattung unter Bäumen“ möglich sein. 1 800 Quadratmeter Fläche sind dafür vorgesehen.

Diepholz – Der Diepholzer Friedhof soll künftig die Möglichkeit einer „Bestattung unter Bäumen“ bieten. Dafür hat sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität bei seiner Sitzung am Donnerstag im Rathaus einstimmig ausgesprochen.

Dafür soll eine rund 1 800 Quadratmeter große Fläche im nordöstlichen Bereich des Diepholzer Friedhofs vorgesehen werden, die bislang als Reservefläche für die klassische Sargbestattung diente.

Das Ganze soll den Namen „Ruheallee“ tragen. Damit will die Verwaltung Verwechslungen vermeiden, da es auf dem Diepholzer Friedhof bereits an anderer Stelle das Angebot einer „Urnenbestattung unter einem Baum“ gibt, erklärte Bau-Fachdienstleiter Sebastian Dornieden.

Die in dem Bereich anzulegende Ruheallee soll durch eine wassergebundene Wegedecke in einer Breite von 2,5 Metern erschlossen werden und erhält Anschluss an die vorhandenen Wege.

Die ausschließliche Urnenbestattung soll beiderseits des Erschließungsweges erfolgen. Bei einem Abstand von 80 Zentimetern können laut Sitzungsvorlage rund 300 Urnen untergebracht werden.

Neben einer reinen anonymen Bestattung, also ohne Hinweis auf den oder die Verstorbene, soll auch die Möglichkeit zur halbanonymen Bestattung angeboten werden, bei der an einer Granit-Stele im Wegeseitenraum ein Metallschild mit dem Namen der Verstorbenen angebracht wird.

Vergleichbar mit den schon auf dem Friedhof bestehenden Granit-Stelen, können je Stele 40 Namensschilder angebracht werden.

Bei allen Bestattungen in der Ruheallee sind laut Verwaltung ausschließlich Urnenreihengräber vorgesehen, deren Ruhefrist nach 25 Jahren abläuft.

Die im Plan vorgesehene Bepflanzung erfolgt mit bienenfreundlichen Blütengehölzen, beispielsweise Zierapfel oder Wildkirsche. Die Untersaat ist mit einer Wildblumenmischung vorgesehen.

Zwischen der Ruheallee-Fläche und dem bestehenden Friedhof wird noch eine Reservefläche für Erdbestattungen in der Größe von 1800 Quadratmetern freigehalten.

Die Ausschussmitglieder sahen die Planung positiv. Für die SPD freute sich Ingo Estermann zudem darüber, „dass dahinter einer unserer Anträge steckt.“

„Ich finde, das ist eine schöne variantenreiche Planung“, sagte Heinrich Buck (FDP). „Ich glaube, dass wir hiermit eine Nachfrage der Bürger bedienen.“

Die endgültige Entscheidung trifft nun der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss.