Diepholzer Firmen: „Finanzielle Rücklagen schrumpfen rapide“

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann. © Jansen

Die Lage von Diepholzer Unternehmen Firmen in Krisenzeiten: Der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann im Interview.

Diepholz – Hohe Energiekosten, allgemeine Preissteigerungen, Fachkräftemangel – und zum Jahreswechsel erhöht die Stadt Diepholz voraussichtlich auch noch die Gewerbesteuern: Heimische Unternehmen haben schwierige Zeiten. Der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann kennt die Situation der Gewerbetreibenden vor Ort. Er betreut etwa 400 Kunden – von etablierten Firmen bis zum Existenzgründer. Der 59-Jährige, der seit 13 Jahren Diepholzer Wirtschaftsförderer ist, beantwortete Fragen der Mediengruppe Kreiszeitung. Als Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista) gehört er nicht zur Stadtverwaltung.

Welche Probleme sind für Unternehmen in Diepholz derzeit die größten?

Neben den steigenden Preisen für Material und Energie durch die internationalen Rahmenbedingungen ist die Versorgungssicherheit ein Thema. Wir haben in Diepholz Firmen, die in ihren Nischen weiterhin sehr erfolgreich sind – aber sie sind nicht „systemrelevant“, müssen also befürchten, dass sie bei einer Gasknappheit per Gesetz nicht mehr beliefert werden. Grundsätzlich fehlt es den Unternehmen aktuell in vielen Bereichen an Planungssicherheit. Sie fragen zu Recht, ob sie Investitionen tätigen sollen oder nicht.

Hat das Auswirkungen auf das neue Diepholzer Gewerbegebiet Reessingstraße, wo sich ja viele Betriebe neu ansiedeln wollen und teilweise schon bauen?

Bislang ist nur ein Unternehmen abgesprungen. Diese Lücke konnte wir durch eine Firma von der Warteliste füllen. Insgesamt werden sich nach jetzigem Stand etwa 15 Firmen an der Reessingstraße ansiedeln. Einige haben den Baubeginn angesichts gestiegener Kosten und Zinsen verschoben. Zwei Hallen sind derzeit im Bau.

Sind Diepholzer Unternehmen durch die steigenden Preise – insbesondere für Energie – akut gefährdet?

Die Liquidität ist bei vielen stark angespannt, die finanziellen Rücklagen schrumpfen rapide. Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind zwar gut gemeint, doch für unsere kleinen und mittelständischen Firmen zu kompliziert. Insbesondere die vielen vom Bürokratismus geforderten Nachweise verschlingen Zeit uns Arbeitskraft.

Es ist immer wieder von Fachkräftemangel die Rede. . .

Das gilt auch für Diepholzer Unternehmen. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen nach und nach in den Ruhestand. Einige Unternehmen wachsen stark, sogar in Krisenzeiten. In etablierten Betrieben ist es manchmal schwierig, engagierte junge Leute, die eine Start-up-Mentalität haben und etwas bewegen wollen, zu finden und dauerhaft zu integrieren. Gesucht sind auch Mitarbeiter für einfachere Arbeiten mit technischem Verständnis.

Was sagen Sie zur geplanten Gewerbesteuererhöhung der Stadt Diepholz?

Einerseits kann ich verstehen, dass die Stadt Diepholz ihre Finanzen ausgleichen will. Andererseits ist für die Wista, zum Beispiel beim Anwerben neuer Firmen, natürlich ein niedrigerer Gewerbesteuersatz wünschenswerter. Da bin ich ganz klar auf Seiten meiner Kunden, den Unternehmern. In der allgemeinen Diskussion wird allerdings selten darauf hingewiesen, dass sich die Gewerbesteuer nur auf den Gewinn eines Unternehmens bezieht.

Wie sehen Sie als Wirtschaftsförderer die Entwicklung der Diepholzer Innenstadt?

Aktuell sehr schwierig, aber trotz aller Rückschlägen die wir gehabt haben und die demnächst noch kommen, sind positive Entwicklungen in Aussicht. Es gibt aktuell mehrere Gespräche mit Interessenten. Mehr kann ich aber noch nicht sagen.