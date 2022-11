Diepholzer Firma Möller: Biologische Abluftreinigung auch in Fernost

Von: Eberhard Jansen

Der Stall-Abluftreiniger „Bactus“ am Messestand der Firma Möller bei der „EuroTier“ in Hannover. © Möller

Fast vier Jahre lang arbeitete Philipp Rohmeier, Verkaufsleiter der Firma Möller aus Diepholz mit seinen Technikern und einem niederländischen Kooperationspartner an der technischen Überarbeitung und Neuzertifizierung einer biologischen Abluftreinigungsanlage. Diese darf nun den ursprünglichen Kosenamen „Bactus“ auch offiziell tragen. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Urkunde für die Zertifizierung der Anlage auf der Fachmesse „EuroTier 2022“ in Hannover überreicht.

Diepholz - Als Hersteller landwirtschaftlicher Lüftungs-, Heizungs- und Regelungstechnik für Schweine- und Geflügelställe ist die Firma Möller seit Jahrzehnten bei der „EuroTier“ vertreten. Der nun zertifizierte Filter „Bactus“ reinigt die Abluft aus Schweineställen ohne chemische Zusätze, geht aus einer Pressemitteilung der Firma Möller hervor. In der Prüfung erreichte „Bactus“ zertifizierte Abscheidegrade für Staub von über 80 Prozent und für Ammoniak von über 83 Prozent. „Die oft unangenehmen Gerüche werden sogar so weit entfernt, dass kein Stall- oder Schweinegeruch in der gereinigten Abluft mehr wahrgenommen werden kann“, so Möller-Geschäftsführer Ulrich Heitlage in der Mitteilung,

Erprobung unter anderem in einem Schweinebetrieb in Eydelstedt

Durch die Verdichtung der Tierhaltung in einigen Regionen, aber auch aufgrund größerer Abstandsforderungen zu empfindlichen Ökosystemen, werden für neue Ställe und bei Stallumbauten oder Stallerweiterungen immer öfter Abluftfilter vorgeschrieben. Die DLG überprüft den Wirkungsgrad und die Funktion der Anlagen und setzt Mindeststandards für die Reinigungsleistungen fest, um den gesetzlichen Anforderungen und den Belangen der zu schützenden Umwelt gerecht zu werden. Die DLG-Prüfung umfasste umfangreiche Untersuchungen unter verschiedenen Einsatzbedingungen und auch bei der praktischen Erprobung, unter anderem in einem Schweinebetrieb in Eydelstedt.

Verleihung der DLG-Zertifizierungsurkunde für den Abluftfilter „Bactus“ in Hannover (von links): Stefano Mastrogiovanni (Geschäftsführer DLG-Testzentrum), Ulrich Heitlage (Geschäftsführer Möller), Philipp Rohmeier (Vertriebsleiter Möller), Prof. Dr. Till Meinel (DLG-Vizepräsident) und Tommy Pfeifer (DLG-Prüfingenieur). © DLG

90 Mitarbeiter Die Firma Möller (Diepholz/Heede) beschäftigt heute fast 90 Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen Agrarklima-Steuerungen, Photovoltaik, Industrie-Automation und Elektro-Installation. Das Unternehmen verfügt über Zweigstellen in Tschechien und Japan sowie Vertretungen in Ungarn, Kroatien, Litauen, Bulgarien und Südkorea.

Ohne chemische Zusatzstoffe

„Es entsteht gerade ein großer Markt für diese Art von Abluftfiltern“, so Ulrich Heitlage. „In der Schweinehaltung brauchen Landwirte robuste, selbstreinigende und vor allem wartungsarme Lösungen, um die anstehenden gesetzlichen Auflagen zur Abluftreinigung ohne großen Arbeitsaufwand erfüllen zu können.“. Die laufenden Kosten für Waschwasser und Stromverbrauch beim „Bactus“-System seien überschaubar, chemische Zusatzstoffe oder Säuren nicht nötig. Das sei wichtig, weil die Landwirte bei der Installation von Abluftfiltersystemen zwar zusätzliche Investitionen und Kosten haben, aber nur für die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen keine besseren Verkaufserlöse für ihr Schweinefleisch erzielen können.

Kunden in Japan und Südkorea

Auch in Asien spiele das Thema Stall-Abluftreinigung eine immer größere Rolle, so die Mitteilung der Firma Möller, die auch Kunden in Japan und Südkorea hat. Die Firma Möller konnte schon mehrere „Bactus“-Systeme dort installieren. „Es ist nur mehr als fair, wenn nicht nur unsere heimischen Landwirte gesetzliche Maßnahmen zur Emissionsminderung einhalten müssen, sondern es auch Auflage für die Schweinehalter in anderen Teilen der Welt gibt“, meint Möller-Verkaufsleiter Philipp Rohmeier.

Auch Tierwohl-Systeme präsentiert

Neben Klimaregelgeräten, Warmwasser-Heizungssystemen und energiesparenden Lüftungssystemen präsentierte Firma Möller auf der Fachmesse auch Tierwohl-Systeme für die Reduzierung der Zulufttemperatur in den heißen Sommertagen sowie den neuen Digitalregler „DR Q“ für die Klimasteuerung von Milchviehställen. „Mehrere feste Standbeine, auch im Ausland, sind für uns Mittelständler gerade in turbulenten Zeiten mit Coronakrise, Ukrainekrieg und Inflationswellen wichtig“, unterstreicht Heitlage.