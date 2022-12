Diepholzer Firma Artec: 20 Prozent Umsatz in Katar

Von: Eberhard Jansen

In Katar hat die Diepholzer Firma Artec Technologies AG seit vielen Jahren große Kunden, erläuterten Vorstand Thomas Hoffmann (Mitte), Geschäftsführer Arne Scissek (rechts) und der für Katar zuständige Mitarbeiter Marco Müller. © Jansen

Die Diepholzer Firma Artec Technologies liefert seit Jahren spezielle Videosysteme. 20 Prozent des Umsatzes macht sie dabei im Wüstenstaat Katar.

Diepholz – Die Deutsche Mannschaft ist raus, aber ein Diepholzer Unternehmen ist weiterhin in Katar aktiv – nicht bei der Fußball-WM, sondern im Geschäft mit besonderer Videoinformations-, Monitoring und Analysetechnik. Seit 15 Jahren liefert die Artec Technologies Aktiengesellschaft (AG) spezielle, weltweit eingesetzte Aufzeichnungssysteme auch in den Wüstenstaat.

Kunden des börsennotierten Unternehmens sind dort unter anderem die Aspire Academy – eine Sport-Akademie für die größten Sport-Talente des Landes und eines der weltweit größten Trainingszentren für Spitzen-Sportler – sowie der katarische Sport-Fernsehsender beIN Sports und eine Nachrichtenagentur Katars, erläutert Artec-Vorstand Thomas Hoffmann.

Die von dem in Diepholz an der Mühlenstraße ansässigen Unternehmen gelieferte Technik dient unter anderem dazu, die Inhalte internationaler Fernsehsender zu erfassen, zu archivieren und nach Stichworten abrufbar zu machen. So kann die Sport-Akademie beispielsweise Aufzeichnungen von Spielen oder Trainingseinheiten, in denen ein bestimmter talentierter Sportler vorkommt, schnell finden und dessen sportliche Leistung bewerten. Eine weitere Anwendung ist, dass mittels künstlicher Intelligenz nach gesprochenen Inhalten und Metadaten gesucht werden kann, um zum Beispiel Werbung zu identifizieren oder Urheberrechtsverletzungen aufzudecken. Auch Unternehmen aus anderen Ländern nutzen laut Thomas Hoffmann diese Technik. Der Sportsender beIN Sports beobachtet in Katar mithilfe der Technik aus Diepholz etwa 500 Sender weltweit. Ihm gehe es darum, Verletzungen seiner Sende- und Übertragungsrechte aufzuspüren.

Artec Technologies Das börsennotierte Unternehmen Artec Technologies AG wurde im Jahr 2000 von den Diepholzern Thomas Hoffmann und Ingo Hoffmann gegründet. Die an der Mühlenstraße in der Diepholzer Innenstadt ansässige Firma entwickelt und produziert mit 21 Mitarbeitern laut ihrer Internetseite „innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Analyse von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und im Internet“. Artec Technologies hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2022 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,15 Millionen Euro um 37 Prozent auf 1,60 Millionen. Euro gesteigert. Mehr Informationen: artec.de

Mit den Kunden in Katar hat die Artec Technologies AG in den vergangenen Jahren durchschnittlich 20 Prozent ihres Umsatzes gemacht, sagt Thomas Hoffmann. Der AG-Vorstand sieht politisch darin kein Problem: „Wir liefern nicht an Behörden in Katar.“ Das kleine Land am Persischen Golf steht gerade jetzt während der Fußball-Weltmeisterschaft unter anderem wegen Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen sowie Misshandlungen von Gastarbeitern in der Kritik. Aus dieser politischen Diskussion hält sich Hoffmann heraus und verweist auf andere deutsche Firmen wie Siemens und Hochtief, die große Projekte in Katar umgesetzt haben, – und auf die deutschen Gaslieferverträge.

Thomas Hoffmann: „Wir können die in Katar eingesetzten Systeme online von Diepholz aus warten und Modifizierungen vornehmen. Dadurch sind personalintensive Serviceeinsätze vor Ort eine seltene Ausnahme.“

Die Artec-Systeme zur Aufzeichnung, Erfassung und Archivierung von Rundfunk- und Streaming-Inhalten nutzen auch große deutsche Fernsehsender und Medienanstalten, so Geschäftsführer Arne Scissek.

Gespräch in Katar: Marco Müller (rechts), Mitarbeiter der Diepholzer Firma Artec Technologies, und Bora Milutinovic, Ex-Fußballprofi, international tätiger Trainer und heute Nachwuchs-Scout für Katar. © Artec

Für das Projektmanagement der nach Katar gelieferten Systeme ist Marco Müller bei der Diepholzer Firma zuständig. Vor Corona war er etwa einmal im Monat dort. Während seiner Arbeit in der Aspire-Sportakademie nahe der katarischen Hauptstadt Doha traf er dabei auch Bora Milutinovic, ehemaliger jugoslawischer Fußballprofi, international tätiger Trainer und heute Nachwuchs-Scout für Katar.

Das Land habe für die von ihm ausgerichtete WM große Ziele gehabt, weiß Thomas Hoffmann. Diese hat das Team Katars bekanntlich nicht erreicht. Ebenso wenig wie die deutsche Fußballnationalmannschaft.